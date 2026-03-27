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荷莫茲通行人民幣計價 傳伊朗開價200萬 船東多願接受

編譯周辰陽葉亭均／綜合27日電
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伊朗似乎在荷莫茲海峽建立一套長期的「收費站」制度，並要求以人民幣支付通行費。圖為...
伊朗似乎在荷莫茲海峽建立一套長期的「收費站」制度，並要求以人民幣支付通行費。圖為一艘油輪正在裝卸燃料。（歐新社）

自美國與以色列聯手對伊朗開戰以來，航運威脅已使全球最重要的石油運輸動脈、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），在過去四周內實質關閉，打亂全球油氣供應並推升能源價格飆升。不過，伊朗似乎正建立一套長期的「收費站」制度，並要求以人民幣支付通行費。

美聯社與衛報報導，德黑蘭方面24日向聯合國海事機構表示，將允許「非敵對船隻」通過海峽，即未參與或支持對伊朗「侵略行為」，且不屬於美國或以色列的船隻。航運資訊公司勞氏情報（Lloyd’s List Intelligence）指出，伊朗革命衛隊已在荷莫茲海峽建立事實上的「收費站」體系。

勞氏情報分析師將此稱為「德黑蘭收費站」，認為這是伊朗強化對海峽航運控制的方式，並指出石油運輸享有優先通行權，且船隻須接受「地緣政治審查」。此外，「並非所有船隻都需直接支付費用，但至少已有兩艘船付費，且以人民幣結算。」其中一筆據稱高達200萬美元，適用於一艘超大型原油運輸船。

此舉等於將船隻從原本的國際航道，引導進入伊朗領海，使德黑蘭方面能直接掌控通行審查與放行權。採用人民幣結算，則可能與革命衛隊受到包括美國、歐盟與英國在內多國制裁有關。不過，也有部分船隻似乎在外交壓力下獲准通行，例如兩艘載有液化石油氣的印度船隻已成功通過。

儘管在高度風險與航運受阻情況下，船東多傾向遵循伊朗所設規則，以確保能順利通行，相關做法仍可能違反國際法。分析師警告，即便獲得批准，也無法保證船隻安全，因為革命衛隊並非單一行動體系，各派系仍可能延誤甚至扣押船隻。阿聯能源高層則批評，此舉形同「經濟恐怖主義」。

同時伊朗戰爭爆發後，波斯灣遭受打擊，導致燃料短缺，航運業被迫額外承擔近50億美元成本。一些船舶甚至不惜放棄載運貨物，只為運送航運燃料至重要港口。

數位船舶加油交易平台Ofiniti執行長尼爾森表示：「多家主要燃料供應商已宣布不可抗力，並停止提供3月底前的報價。目前唯一仍在進行的加油方式，是由燃料駁船進行船對船補給。一旦庫存耗盡，加油作業將完全停止。」

航運公司為減輕衝擊，已試圖透過調整船隊配置，在自家全球航運網絡中重新分配燃料。

一名資深貿易人員表示，他所屬的公司以及其他企業正採取極不尋常的措施，寧可放棄載貨，只為了載運額外的燃料，尤其是往返美國與新加坡航線的船隻。新加坡是全球最大船用燃料港口，隨著船舶為避開波斯灣而改道，未來幾周燃料供應預計將面臨巨大壓力。

多家位於新加坡的石化供應商已向客戶發布不可抗力通知，表示無法履行燃料供應合約。一些貨櫃船加油時也加得更滿，做為一種載運燃料的方式。

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