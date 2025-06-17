飛彈碎片插入大腿…以色列空襲釀224死 大量傷患湧醫院

德黑蘭一名急診醫師表示，以色列空襲造成大量平民傷亡，當地醫院猶如遭到血洗。（歐新社）

衛報報導，以色列 13日起對伊朗 展開猛烈空襲，截至16日造成224人喪生，大批傷患湧入醫院，位於首都德黑蘭的何梅尼醫院（Imam Khomeini）急診室人滿為患，有的身負重傷，飛彈碎片卡在大腿被送進去，有的則已是屍體，醫師形容慘遭「血洗」。

該院急診室一名醫師不具名描述：「這裡簡直經歷一場血洗。我們被現場的混亂和悲痛家屬的哭喊聲淹沒了。送進來的人一批又一批，從瀕死重傷者、輕傷，到甚至已經沒有生命跡象的遺體，數量多到難以計算。」

這名醫師還說，「我看到嬰兒、青少年、成年、老人全都有。許多媽媽渾身是血，抱著被炸彈碎片炸傷的孩子衝進來。」

其他常見的傷勢還有金屬碎片插進大腿骨或髖關節 軟骨組織部位，還有內出血與嚴重燒傷等。

隨著以色列與伊朗的戰鬥持續不斷，伊朗各地醫院湧現大量傷患，導致醫院資源嚴重超載、醫護人力筋疲力盡。他們描述現場血跡斑斑，混亂不堪，傷者不斷湧入，而以色列空襲愈加猛烈，傷患人數只增不減。

根據美聯社，伊朗當局16日指出，全國共有1227人被送往該國大學醫院網絡救治，其中已224人死亡。