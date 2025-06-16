我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA總冠軍賽G5／雷霆120：109聽牌 溜馬哈利伯頓僅得4分

大谷翔平「二刀流」回歸秀 投1局失1分飆破100哩

川普大動作備戰？美軍急調31架空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍已調動航空母艦尼米茲號（圖）前往中東，因應以色列與伊朗的持續衝突。(路透資料照)
美軍已調動航空母艦尼米茲號（圖）前往中東，因應以色列與伊朗的持續衝突。(路透資料照)

以色列時報報導，兩名美國官員16日告訴路透，美軍調動超過31架加油機前往歐洲，同時美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）正在前往中東，種種部署凸顯美國正大幅強化空中力量，因應以色列與伊朗的持續衝突。

航班追蹤網站AirNav systems表示，超過31架美國空軍加油機15日從美國出發向東飛行，主要機型為KC-135與KC-46，目前已抵達在德國拉姆施坦空軍基地（Ramstein），以及英國、愛沙尼亞與希臘等國機場。

荷蘭迪亞米安全情報公司（Dyami Security Intelligence）的舒登（Eric Schouten）表示：「超過24架美國空軍加油機突然向東部署，並非尋常舉動。這是戰略準備的明確信號。」

舒登提到，無論為了支援以色列、準備長程行動或後勤補給，這顯示美國正加強自身態勢，以防伊朗局勢進一步擴大。

除了空中力量，美軍海上部署也同步升溫。根據Marine Traffic船隻追蹤顯示，航空母艦尼米茲號16日上午已駛離南海，轉向西行，原訂在越南峴港市舉行的6月20日港口接待活動亦已取消。

尼米茲號可搭載5000名人員與60多架飛機，包括戰鬥機。

根據美國太平洋艦隊司令部（U.S. Pacific Fleet Command）表示，尼米茲號打擊群上周才完成在南海的海上安全任務，屬於例行巡弋行動，但如今明顯正轉向中東地區，與以伊局勢發展呼應。

目前為止，美國對局勢持謹慎態度，僅協助以色列攔截飛彈。

以色列 伊朗

上一則

伊朗外海傳3艘船舶起火 NASA熱點圖曝光

下一則

伊朗開談判條件：以色列停止空襲 才開始談停戰和核協議

延伸閱讀

台積可望受惠 川普稅改案提高半導體投資稅額抵免比率至30%

台積可望受惠 川普稅改案提高半導體投資稅額抵免比率至30%
116年來首次 有色人種年會未邀總統：川普要消滅民權

116年來首次 有色人種年會未邀總統：川普要消滅民權
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲
中東危機升級？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮

中東危機升級？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮

熱門新聞

印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03

超人氣

更多 >
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障
經濟實惠移動屋 利弊兼具

經濟實惠移動屋 利弊兼具