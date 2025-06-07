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瑞典「環保少女」乘船闖加薩 以軍準備攔截 美議員譏：希望她會游泳

編譯梁采蘩／即時報導
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瑞典「環保少女」童貝里（圖）近日搭上一艘帆船航向加薩走廊，試圖突破以色列的海上封鎖，將人道救援物資送去當地。（美聯社）
瑞典「環保少女」童貝里（圖）近日搭上一艘帆船航向加薩走廊，試圖突破以色列的海上封鎖，將人道救援物資送去當地。（美聯社）

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）近日搭上一艘帆船航向加薩走廊，試圖突破以色列的海上封鎖，將人道救援物資送去當地。以色列國防軍已加強軍事部署，傳出將派遣海軍特種部隊與飛彈艦艇應對。

耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）報導，以色列海軍第13突擊隊（Shayetet 13）與飛彈快艇隊已奉命待命，準備攔截「馬德琳號」（Madleen）。該船屬於「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition），船上有12人，包括22歲的童貝里、「冰與火之歌」演員康寧漢（Liam Cunningham），以及具有巴勒斯坦血統的法籍歐洲議員哈珊（Rima Hassan）。

馬德琳號1日自義大利西西里島出發，預計7日抵達加薩。該團體表示，此行是「非暴力行動」，旨在挑戰以色列對加薩長期的海上封鎖與日益升高的戰爭罪行。

不過，以色列軍方態度強硬。國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）表示，針對這次行動「我們已準備就緒」，強調以軍過去已累積攔截自由船隊的經驗，將視情況行動。

軍方人士透露，若馬德琳號無視軍方警告強行進入封鎖海域，將可能遭突襲、登船逮捕，並被押往阿什杜德港（Ashdod）後驅逐出境。

童貝里方面已對安全問題表達關切。她的同行者指出，馬德琳號於本周行經地中海期間，曾連續兩晚遭希臘海岸防衛隊操作的以色列製「蒼鷺」（Heron）無人機盤旋監控。該無人機可載重達1000公斤、連續飛行52小時。

這並非童貝里首次嘗試，她原定上個月搭乘該組織的另一艘船「良心號」（Conscience），結果該船在馬爾他附近的國際水域航行時遭到兩架疑似無人機襲擊。該組織指責以色列需為這起襲擊負責，導致船隻前部受損，童貝里也因此未能如願。

針對此行動引發的國際關注，美國共和黨籍參議員、川普盟友葛理漢（Lindsey Graham）在X上轉發報導，語帶嘲諷寫道：「希望葛瑞塔（童貝理）和她的朋友會游泳！」言論也引起輿論反彈。

童貝里之後受訪時反嗆「我們很會游」。她批評，「當面對種族滅絕與對200萬人的系統性飢餓時，身為民選官員的責任應該是保護人民，而不是嘲笑那些試圖採取行動的人。我想這完全展現了政客們的優先事項」。

以色列 加薩 無人機

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