加薩停火談判 川普警告哈瑪斯在就職前釋放人質

總統當選人川普誓言上任後敲定以哈和平協議並結束加薩戰爭。(美聯社)

美國總統當選人川普 7日向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 (Hamas)提出警告,指要是哈瑪斯在20日前再不釋放手上人質,「中東將鬧得天翻地覆」(all hell will break out in the Middle East)。

川普7日舉行記者會宣布阿聯富豪開發商薩瓦尼(Hussain Sajwani)計畫投資200億美元,在美國建立數據中心。

被媒體問及中東衝突,川普表示,哈瑪斯去年7月的襲擊事件永遠不應該發生,認為哈瑪斯不該主動攻擊以色列;川普警告說,假如哈瑪斯不在就職典禮前釋放人質,中東將鬧得天翻地覆,對哈瑪斯和任何一方都不利。

川普屬意的中東問題特使威特科夫(Steve Witkoff)去年已表示,若川普就職前,關在加薩 走廊的人質還沒獲釋,那「不會是美好的一天」,他並期盼以哈在此之前達成停火。

威特科夫7日則持樂觀態度說,談判非常有進度,並認為川普的名聲、發言正推進談判,期盼最後能有好的結果,可以拯救很多生命;威特科夫指出,談判已在共識邊緣,但他不願透露是什麼在延遲談判結果。

以哈停火談判近日在卡達首都多哈(Doha)重啟,威特科夫表示,他將在7日傍晚,或8日晚上出發前往多哈(Doha)。