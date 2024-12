川普給哈瑪斯最後通牒：在我上任前釋放所有人質 否則代價慘重

總統當選人川普公開要求哈瑪斯在他上任前釋放所有人質,否則將付出「慘重代價」。圖為總統當選人川普拿著有美國人質亞歷山大照片的海報。(美聯社)

總統當選人川普 2日透過社交媒體,公開向巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas)下達最後通牒,要求在他上任前釋放所有人質,否則將付出「慘重代價」。

根據新聞周刊(Newsweek)報導,川普在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文指出,如果明年元月20日總統就職典禮前,哈瑪斯沒有釋放所有人質:「那批犯下違反人類暴行的人將讓中東地區『付出慘重代價』(ALL HELL TO PAY)。」並強調:「凡涉及綁架的人都將遭受美國史上前所未見的慘烈報復。」並以大寫英文字母重申:「RELEASE THE HOSTAGES NOW (立即釋放人質)!」

國會山莊報(The Hill)指出,在川普下達這項最後通牒前,官方證實人質之一、也就是以色列裔美國公民紐卓(Omer Neutra)已經不幸喪命,去年10月7日哈瑪斯對以色列發動攻擊時,來自紐約長島的紐卓正駐紮在加薩邊境並擔任坦克指揮官。

拜登 針對紐卓之死發表聲明指出:「我們與人質家屬同在,我不會停止努力,我會把你們所愛的人帶回他們所屬的家園。」儘管拜登承諾卸任前盡全力達成以哈停火並釋放人質,但是川普並不埋單:「每個人都在談論人質在中東遭受如此暴力、非人道、違背全世界意願的綁架,但全都是紙上談兵,沒有任何行動。」

哈瑪斯上周發布一支宣傳影片,被囚禁長達420餘天的美國人質亞歷山大(Edan Alexander)現身喊話「時間已經所剩無幾」,並請求川普「利用您的影響力與美國全部力量展開人質獲釋的談判」,表示不想與另一位美國人質戈堡波林(Hersh Goldberg-Polin)有相同的下場。

亞歷山大父親阿迪(Adi Alexander)也在紐約公開表示:「一年多來第一次看到兒子還活著,給了我們希望並重新點燃救人的急迫性。」並大聲疾呼:「懇請拜登總統、總統當選人川普、以色列內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)總理,這是一個需要勇氣、合作與果斷行動的時刻,如果沒有行動,力量毫無意義。」