聯國估土敘強震恐5萬死 土耳其調查塌房發113逮捕令

土敘強震造成數萬房屋毀損。圖為一名土耳其軍人12日走過哈泰省遭強震摧毀的建築物。（Getty Images）

土耳其和敘利亞大地震 已經造成超過3萬3000人罹難，聯合國 警告，總罹難人數恐超過5萬人。土耳其在上周強震中有數萬棟建物倒塌或嚴重受損，土國司法部 展開調查，檢方迄今發出與倒塌建物有關的113張逮捕令，警方也拘留至少12人，包括倒塌建築的建商和承包商。

在土國南部和敘利亞北部，數百萬人無家可歸，每晚氣溫都在攝氏零度以下。聯合國警告，兩國至少有87萬人需要熱食。聯合國12日針對無法將急需的救援物資送進敘利亞飽經戰亂地區予以譴責，人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯推文說：「到目前為止，我們已經辜負敘利亞西北部的人們。他們覺得遭到拋棄，這合乎情理。」中央社引述法新社報導，一支10部卡車組成的聯合國車隊經由土耳其運送救援物資進入敘利亞西北部。

此外，英國廣播公司（BBC）報導，土國政府大動作抓人，預期還會有更多人被逮捕，但這項行動被認為是要轉移對這場災難的責任。

專家多年來不斷警告，由於貪腐與政府政策，土國許多新蓋建物並不安全。這些政策允許對違反建築法規的承包商實行所謂的「特赦」，以鼓勵建築熱潮，包括在地震頻發的地區。根據國際透明組織的清廉指數排名，土國過去十年排名下滑了47名。

土國環境部長庫倫說，根據對災區逾17萬棟建築物的評估，有2萬4921棟在地震中倒塌或嚴重受損。

成千上萬建築物被震倒，不禁讓人想問，人禍是否加劇這場天災造成的影響？

隨著5月大選逼近，執政20年的土國總統厄多安的未來岌岌可危。反對黨指責厄多安政府不執行建築法規，並濫用1999年大地震後為提高建物抗震能力而徵收的特別稅。

厄多安雖承認災後應對行動不足，但8日視察災區時卻將卸責給命運，「這樣的事經常發生，這是命運安排的一部分。」