陳若梅將接任林布魯克高中校長

現任蒙塔維斯塔高中副校長陳若梅將於2025-2026學年起接任林布魯克高中校長一職，成為該校新任領導人。（記者徐蓓蓓╱攝影）

佛利蒙聯合高中學區 （Fremont Union High School District，簡稱FUHSD）近日宣布，現任蒙塔維斯塔高中（Monta Vista High School, MVHS）副校長陳若梅（Janice Chen）將於2025-2026學年起接任林布魯克高中（Lynbrook High School）校長一職，成為該校新任領導人。

對於此次升任，陳若梅表示，她正處於職涯與人生發展的最佳時機，能夠獲得帶領林布魯克這所享譽社區的學校的機會，讓她感到非常榮幸與期待。她說：「誰不想領導一所這麼卓越的高中呢？」

陳若梅自小在庫比蒂諾接受小學至高中的完整教育，對本地教育體系有深厚情感。「能有機會回饋培育自己長大的學區，是一份幸運也是一份責任，」她說。

她坦言對於即將踏入的新學校充滿好奇，尤其聽聞林布魯克學生與家長對學校事務高度投入，讓她更期待走進校園、傾聽聲音、理解文化。「每一所學校都有其獨特之處，我想了解林布魯克之所以特別的原因，這需要花時間去觀察與學習。」

談及她對高中教育的核心信念，陳若梅指出，三個要素最為關鍵：第一是為學生提供多元的發展機會，無論是體育、藝術還是音樂；第二是營造一個讓學生感受到支持與關懷的環境；第三則是來自社區的支持，因為「教育一個孩子需要整個社區的力量」。

陳若梅表示，她支持學區近期通過的上課期間禁用手機政策，也關注如何在教學中善用人工智慧（AI ）技術。她強調：「我們要幫助老師把AI變成教學的工具，也要教育學生如何善用AI，而不是讓它取代自己的學習過程。」

此外，她也特別關注學生的心理健康 ，認為學校應提供充分的校內心理輔導資源，並與社區機構合作連結外部協助，同時進行相關培訓，並促進對話、去除精神健康的污名化。

陳若梅透露，現任校長傑克森（Maria Jackson）對她非常支持，雙方正密切合作確保順利交接。傑克森在林布魯克任教多年、擔任校長超過十年，深受師生敬重。對此，陳若梅表示：「我十分珍惜向傑克森校長學習的機會，也深知接下這個職位的責任重大。」

談及個人教職志向，陳若梅笑言自己從小就喜歡「扮老師教弟弟」，高中畢業後便立志從事教育工作。她說，學生時期曾遇過許多啟發她的人生導師，這些經驗也塑造了她對教育的熱情與堅持。

隨著任期將於7月正式開始，陳若梅將帶著她在MVHS七年行政經驗與對教育的熱忱，迎向林布魯克高中的新篇章。她強調，未來將持續以學生為本，與師生、家長及社區攜手打造一個支持、包容且富有活力的學習環境。