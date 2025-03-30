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與民爭利？聖縣府要靠寵物絕育手術賺錢

編譯林思牧／綜合報導
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聖塔克拉拉縣將向居民收取130美元來為貓進行絕育手術。（美聯社）
聖塔克拉拉縣將向居民收取130美元來為貓進行絕育手術。（美聯社）

聖塔克拉拉縣的領導人正面臨自疫情爆發以來最不確定的財政危機，他們正在想辦法籌集額外的縣政經費。本周縣議會通過決議，7月1日起將給寵物做收費的絕育手術。但有人認為這是與民爭利的措施。

聖荷西焦點報報導，縣議會在25日全票批准了這項新服務，該服務將向希望以低於商業獸醫的價格為寵物進行絕育。縣政府的動物收容所，原本僅為流浪動物和不受歡迎的動物提供此種服務。

但從7月1日起，情況將會改變。官員表示，這是收容所歷史上首次僱用兩名全職獸醫，這樣就能夠提供這項收費的服務。他們向居民提供的價格明顯低於商業界。該縣將向居民收取130美元來為貓進行絕育手術。給狗做絕育手術的費用取決於狗的大小，從265美元到665美元不等。兔子的絕育手術價格約為395美元。

縣議員阿瑞納斯 (Sylvia Arenas) 表示：剛開始聽到一隻大型犬要花665美元，讓她有點吃驚，但她後來發現，如果去私人獸醫診所，這個價錢只是獸醫院的一半費用。

縣政府動物收容所經理泰 (Buu Thai) 表示，她的部門對私人獸醫診所的平均相應費用進行了調查，發現貓絕育的費用通常為 430 美元；狗的價格在 639 美元到 853 美元之間；兔子的價格約為470美元。

譬如位於金寶市（Campbell）的 VCA 溫徹斯特動物醫院（VCA Winchester Animal Hospital）對狗和貓的收費為 1200 至 1300 美元，其中還不包括任何相關檢查費用。金寶市的柯克伍德動物醫院對貓的收費為 260 至 411 美元，該診所要求對狗先進行 72 美元的檢查，另外的絕育費用在 500 至 950 美元之間。

動物服務中心經理簡肯斯（Lisa Jenkins）在會議上表示：「目前有很多人想要這項服務，而且我認為現在也有很多願意付費的人，我認為這個辦法行得通。 」縣政府正面臨數億美元的結構性預算赤字。去年，縣議會必須彌補 2.5 億美元的缺口，而今年更帶來了更多的不確定性。

聖塔克拉拉縣動物服務中心網站主頁 (santaclaracounty.gov)
聖塔克拉拉縣動物服務中心網站主頁 (santaclaracounty.gov)

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