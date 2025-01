男星宣傳電影 騎Lime電動單車造勢

男星夏勒梅在倫敦騎舊金山Lime電動自行車出席新戲首映,免費為Lime做宣傳。(美聯社)

知名電影「沙丘」(Dune)主角、男星提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet,暱稱甜茶)在倫敦騎舊金山 Lime電動自行車,並出席電影新戲「搖滾詩人:未知傳奇」(A Complete Unknown)首映,免費為Lime做宣傳。但他因為沒有照規矩停車,而被罰款英鎊60元,折合約美金79元。

夏勒梅獲得奧斯卡獎 提名、並擔任電影「沙丘」男主角。他在新電影「搖滾詩人:未知傳奇」首映後第二天、1月15日時,在脫口秀節目「Quotidien」說道,騎電動自行車,「是環保的。」(It’s ecological)。

他解釋,選擇騎Lime自行車是為了避免交通擁塞,但最終因為停放車輛不當而被罰款。他身穿灰色西裝、騎Lime自行車穿過一群攝影師,走上紅毯後,就直接跳下車,開始擺姿勢拍照,把車停在活動現場,而非指定的停車位區域。

總部位在舊金山的電動自行車公司「Lime」在社群媒體「X」發文寫道:「一位永續發展之王」(A sustainable king),回應夏勒梅之舉。這名演員似乎對自己這種非傳統的交通方式感到有趣,在首映期間又騎上電動自行車自拍多張照片。

夏勒梅目前積極宣傳諾貝爾 文學獎得獎歌手鮑勃狄倫(Bob Dylan)的生平傳記片,此片於聖誕節在美國上映,他的系列宣傳活動也出現類似奇特又令人難忘的舉動。12月,這名演員擔任ESPN「College GameDay」節目的共同主持人,不久後就被發現染著金髮、試圖模仿狄倫年輕時的音樂家造型。

夏勒梅在影片中的出色表現,獲得狄倫本人的稱許。狄倫在「X」網站寫道,29歲的夏勒梅是「一位傑出演員」,並且「確信他扮演年輕版的狄倫,完全可信。」(sure he’s going to be completely believable)。這部影片迄今全球票房超過5080萬元,成為「探照燈影業」(Searchlight Pictures)過去數年來、最賣座的電影之一。