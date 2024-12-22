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鄧婉儂踏上參政之路 感謝APAPA提供支援

王繪灃／供稿
舊金山亞洲藝術委員會委員鄧婉儂（右二）和APAPA創辦人尹集成（左一）、APAPA執行長尹立懷（左二）等人合影。（王繪灃提供）
舊金山亞洲藝術委員會委員鄧婉儂（右二）和APAPA創辦人尹集成（左一）、APAPA執行長尹立懷（左二）等人合影。（王繪灃提供）

舊金山12月13日再添一位年輕有為的亞裔領袖鄧婉儂（Tiffany Deng），她被舊金山市長布里德（London Breed）正式任命為舊金山亞洲藝術委員會委員，並於12月17日在舊金山的亞洲藝術博物館宣誓就職。這一任命使她成為舊金山市政府最年輕的委員之一，標誌著她在公共服務和文化藝術領域的進一步邁進。

舊金山亞洲藝術委員會委員鄧婉儂宣誓就職。（王繪灃提供）
舊金山亞洲藝術委員會委員鄧婉儂宣誓就職。（王繪灃提供）

從政啟蒙 APAPA提供成長平台

鄧婉儂特別感謝全美亞太裔公共事務聯盟（APAPA）為她提供的支援與成長平台。她自從2023年加入APAPA舊金山分會以來，積極參與新年花車遊行、與政治組織AAA（Asociation for the Advancement of Asians）的聯合媒體發布會，APAPA與AAA也在11月16日在Marines' Memorial Club舉辦的「Amplifying Asian Voices」社區政治晚宴，並擔任Gala聯合主席。她表示，APAPA不僅為亞裔參政提供了寶貴的機會，也堅定了她推動文化與藝術發展的信心。

文化使者 藝術與教育的結合

 

鄧婉儂畢業於舊金山州大音樂專業，並以優異成績獲得學士學位，隨後在伯克利音樂學院（Berklee College of Music）攻讀音樂教育碩士。在伯克利，她與無障礙藝術教育研究所合作，為特殊需求兒童制定包容性的音樂教育策略。她精通多種樂器，包括西方古典鋼琴和中國傳統樂器琵琶、古琴，並透過媒體宣傳亞洲音樂文化，擴大了傳統藝術的影響力。

她的音樂才華也獲得了諸多認可，包括2015年全美華埠小姐的頭銜、中華總商會小姐才藝獎以及AT&T創新小姐稱號，無不彰顯她將傳統與現代融合的創新能力。她還曾以嘉賓身分亮相FOX、KTVU「Bay Area People」等媒體節目，宣傳古琴這一聯合國教科文組織認定的文化遺產。

美國總統拜登（左）及副總統賀錦麗（右），與舊金山亞洲藝術委員會委員鄧婉儂（中）合...
美國總統拜登（左）及副總統賀錦麗（右），與舊金山亞洲藝術委員會委員鄧婉儂（中）合影。（王繪灃提供）

社區服務 大學開始積極投入

作為舊金山居民，鄧婉儂從大學時期便開始積極投身社區服務，包括在加州參議員潘君達（Richard Pan）辦公室實習，並為推動亞裔聲音努力不懈。她經常訪問舊金山華埠的家族社團，參與各類亞裔社區活動，持續為舊金山的文化多樣性作出貢獻。

鄧婉儂還是慈善事業的熱心支持者。她擔任舊金山交響樂Fiesta Día de los Muertos音樂會和晚宴的聯合主席，並作為最高贊助人推動活動圓滿舉辦。

展望未來 豐富藝術文化景觀

鄧婉儂表示，此次任命不僅是她個人成長的重要一步，更是為社區服務的一次契機。作為亞洲藝術委員會委員，她致力於推動舊金山多元文化藝術發展，促進亞洲藝術在全球範圍內的展示和認可。能夠成為舊金山市政廳的一員，為藝術和社區服務貢獻力量，她感到無比榮幸和自豪。這是她對這座城市和亞裔文化的承諾，也是她對支持和信任的人們的回饋。

鄧婉儂的故事是亞裔參政和文化傳承的典範。她的任命不僅彰顯了亞裔社區的力量，也激勵更多年輕人投身公共事務，共創更美好的未來。

舊金山 亞裔 華埠

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