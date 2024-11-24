「我想安定生活」 賀錦麗這回敗在加州治安

舊金山紀事報曾在選前報導，舊金山一些華裔選民轉向川普，在中文社群媒體上，更是有大量支持川普的聲音。（美聯社）

前言：

2024年美國總統選舉結果顯示，亞太裔選民進一步右傾。根據NBC新聞的出口民調（Exit Poll），儘管54%的亞太裔選民投票給賀錦麗，但39%的人投票給了川普 ，比2020年高出5個百分點。舊金山紀事報曾在選前報導，舊金山一些華裔選民轉向川普。在中文社群媒體上，更是有大量支持川普的聲音。

這讓人不禁產生疑問，為什麼這些人身為少數族裔，其中很多還是移民，卻會投票給被認為是種族主義者、反移民，且經常發表反華言論的川普？

A女士來自中國大陸，她和先生移民美國20多年，在這屆總統選舉中支持川普和共和黨，除了投票以外也捐了不少錢。她聲稱，他們不是極右，也不是「上車關門」派，「我們是移民，怎麼可能反移民？我是有色人種女性，怎麼可能反女性、反有色人種？」她說，「我們只是希望有一個安定、安全的生活環境，子女有和公平受教育的權利，並且相信所有人都是平等的。」

賀任州檢察長 難辭其咎

A女士認為，民主黨 總統候選人賀錦麗在擔任加州總檢察長期間，加州治安飛快惡化，她有不可推卸的責任，也說明她沒有能力管好一個國家。

在A女士看來，新冠肺炎疫情期間的「反亞裔仇恨」浪潮也不過是民主黨對社會治安差的遮羞布，並不像他們所敘述的，是因為川普在2020年新冠疫情爆發時，將這種呼吸道傳染病稱為「中國病毒」（China Virus）、「功夫流感」（Kung Flu）。

「仇亞犯罪主要都發生在民主黨執政的大城市，」A女士說，「就是因為罪犯沒管理好，社會風氣差，弱勢華人長者被當成目標，還要被披上反亞裔仇恨的皮」。

其實，A女士曾經是支持民主黨的，她和先生在2008年時投票給歐巴馬，並為美國產生了第一位非裔總統而感到激動。然而，他們對歐巴馬任期內推動的「全民健保」、「廁所令」等政策非常不滿。所以自2016年起，他們連續三屆都將票投給了川普。

A女士說，2016年時覺得希拉蕊和川普兩位候選人都很糟糕，是在兩害相權取其輕的考量下選了川普。而川普的第一個任期結束後，他財富縮水，官司纏身，讓A女士相信他沒有利用總統職位為自己斂財牟利，比民主黨和共和黨中的建制派的政客要偉大很多。

川普反無證客 不是移民

「川普雖然口無遮攔，但人品比我們之前想得好很多，」她說，「川普上一個任期經濟好、治安好。他沒有發動新戰爭，反而結束了戰爭。經過8年的磨難，他已經比以前成熟很多，有了政客的圓滑。」

A女士質疑有關川普反對移民的說法，「川普的母親是愛爾蘭移民，她的兩任妻子都是移民，5個孩子裡面有4個有移民血統，他怎麼可能反對合法移民？反對的是非法移民 」。而作為合法移民，她堅決支持川普加強邊境管制，驅逐非法移民，「美國的偉大是建立在吸引全世界優秀人才之上。人道主義聽上去好聽給，但誰家也不是無底洞」。

此外，A女士不滿民主黨以多元、平等、包容（Diversity, Equity, and Inclusion，DEI）為名，推行的很多議程，例如，在大學招生過程中考慮種族因素，「Chinese New Year」需要改稱為「Lurna New Year」，「Merry Chrismas」需要改稱為「Happy Holidays」，以及在K-12學校進行性別認知教育。

她強調：「不要污名化反對給未成年實施性引導教育、變性治療的家長，」她說，「孩子是獨立的，不屬於父母，也不屬於政客、藥企、醫生，不能成為他們謀財的手段。對還沒有任何性別、性取向意識的孩子進行性別認知教育，甚至引導他們認為自己是潛在的同性戀、跨性別者，和過去對同性戀進行轉變治療（Gay Conversion Therapy）沒有本質區別。」

一言堂輿論 傷害彼此

A女士表示，像她這樣支持共和黨的華人不敢透露姓名，是因為社會出了問題，不再倡導人不會因言獲罪和包容。民主黨製造的輿論壓力下，搞政治正確、取消文化，只能有一種聲音，是從中國大陸移民來美國的人最不願意看到的。