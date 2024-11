「我想安定生活」 賀錦麗這回敗在加州治安

舊金山紀事報曾在選前報導,舊金山一些華裔選民轉向川普,在中文社群媒體上,更是有大量支持川普的聲音。(美聯社)

2024年美國總統選舉結果顯示,亞太裔選民進一步右傾。根據NBC新聞的出口民調(Exit Poll),儘管54%的亞太裔選民投票給賀錦麗,但39%的人投票給了川普 ,比2020年高出5個百分點。舊金山紀事報曾在選前報導,舊金山一些華裔選民轉向川普。在中文社群媒體上,更是有大量支持川普的聲音。

這讓人不禁產生疑問,為什麼這些人身為少數族裔,其中很多還是移民,卻會投票給被認為是種族主義者、反移民,且經常發表反華言論的川普?

A女士來自中國大陸,她和先生移民美國20多年,在這屆總統選舉中支持川普和共和黨,除了投票以外也捐了不少錢。她聲稱,他們不是極右,也不是「上車關門」派,「我們是移民,怎麼可能反移民?我是有色人種女性,怎麼可能反女性、反有色人種?」她說,「我們只是希望有一個安定、安全的生活環境,子女有和公平受教育的權利,並且相信所有人都是平等的。」

賀任州檢察長 難辭其咎

A女士認為,民主黨 總統候選人賀錦麗在擔任加州總檢察長期間,加州治安飛快惡化,她有不可推卸的責任,也說明她沒有能力管好一個國家。

在A女士看來,新冠肺炎疫情期間的「反亞裔仇恨」浪潮也不過是民主黨對社會治安差的遮羞布,並不像他們所敘述的,是因為川普在2020年新冠疫情爆發時,將這種呼吸道傳染病稱為「中國病毒」(China Virus)、「功夫流感」(Kung Flu)。

「仇亞犯罪主要都發生在民主黨執政的大城市,」A女士說,「就是因為罪犯沒管理好,社會風氣差,弱勢華人長者被當成目標,還要被披上反亞裔仇恨的皮」。

其實,A女士曾經是支持民主黨的,她和先生在2008年時投票給歐巴馬,並為美國產生了第一位非裔總統而感到激動。然而,他們對歐巴馬任期內推動的「全民健保」、「廁所令」等政策非常不滿。所以自2016年起,他們連續三屆都將票投給了川普。

A女士說,2016年時覺得希拉蕊和川普兩位候選人都很糟糕,是在兩害相權取其輕的考量下選了川普。而川普的第一個任期結束後,他財富縮水,官司纏身,讓A女士相信他沒有利用總統職位為自己斂財牟利,比民主黨和共和黨中的建制派的政客要偉大很多。

川普反無證客 不是移民

「川普雖然口無遮攔,但人品比我們之前想得好很多,」她說,「川普上一個任期經濟好、治安好。他沒有發動新戰爭,反而結束了戰爭。經過8年的磨難,他已經比以前成熟很多,有了政客的圓滑。」

A女士質疑有關川普反對移民的說法,「川普的母親是愛爾蘭移民,她的兩任妻子都是移民,5個孩子裡面有4個有移民血統,他怎麼可能反對合法移民?反對的是非法移民 」。而作為合法移民,她堅決支持川普加強邊境管制,驅逐非法移民,「美國的偉大是建立在吸引全世界優秀人才之上。人道主義聽上去好聽給,但誰家也不是無底洞」。

此外,A女士不滿民主黨以多元、平等、包容(Diversity, Equity, and Inclusion,DEI)為名,推行的很多議程,例如,在大學招生過程中考慮種族因素,「Chinese New Year」需要改稱為「Lurna New Year」,「Merry Chrismas」需要改稱為「Happy Holidays」,以及在K-12學校進行性別認知教育。

她強調:「不要污名化反對給未成年實施性引導教育、變性治療的家長,」她說,「孩子是獨立的,不屬於父母,也不屬於政客、藥企、醫生,不能成為他們謀財的手段。對還沒有任何性別、性取向意識的孩子進行性別認知教育,甚至引導他們認為自己是潛在的同性戀、跨性別者,和過去對同性戀進行轉變治療(Gay Conversion Therapy)沒有本質區別。」

一言堂輿論 傷害彼此

A女士表示,像她這樣支持共和黨的華人不敢透露姓名,是因為社會出了問題,不再倡導人不會因言獲罪和包容。民主黨製造的輿論壓力下,搞政治正確、取消文化,只能有一種聲音,是從中國大陸移民來美國的人最不願意看到的。