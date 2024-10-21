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星際大戰博物館 可能落腳舊金山

編譯胡立宗／綜合報導
Saga Museum將保管四大藏家的150萬件展品。圖為Rancho Obi-Wan的收藏品。（取自Rancho Obi-Wan博物館網站）
Saga Museum將保管四大藏家的150萬件展品。圖為Rancho Obi-Wan的收藏品。（取自Rancho Obi-Wan博物館網站）

灣區是系列電影「星際大戰」」（Star Wars）的發祥地，雖然導演喬治盧卡斯（George Lucas）在舊金山普利西迪歐建館的希望落空，但全美四大粉絲收藏品博物館卻可能落腳灣區。募款活動正在進行中，預計2025年中選定地點並正式申報。

舊金山紀事報報導，「星際大戰」由喬治盧卡斯發想，幾十年的發展使其成為龐大的影片系列，並吸引大量愛好者收藏各類物件。美國最大的四個收藏家都無子女，擔心身後藏品遺失，因此計畫將藏品合於一處，並成立基金會永續經營。

定名為「Saga Museum of Star Wars Memorabilia」的博物館，展品來自灣區拍達路瑪（Petaluma）的「Rancho Obi-Wan」（歐比旺牧場）、堪薩斯市「Sithsonian」（西斯學會）、大西雅圖的「Bobacabana」（波巴屋）與「Imperial Archives」（帝國檔案局）。

除了舊金山外，博物館還會考慮洛杉磯、拉斯維加斯、西雅圖、芝加哥、達拉斯、波士頓、紐約。但他們最鍾意的還是舊金山，因為這裡是星際大戰的發祥地。除了Lucasfilm的總部在此，「Skywalker Ranch」也在不遠的馬連縣。不過就連喬治盧卡斯申辦時都吃了閉門羹，最後博物館落腳洛杉磯，因此在舊金山建館也非百分百篤定。

Rancho Obi-Wan收藏家桑斯威特（Steve Sansweet）告訴舊金山紀事報，四個收藏家都沒有子女，而且年歲愈長。他自己已經79歲，不希望40多萬件藏品在身後散佚，甚至被當成垃圾。新冠疫情使得藏品不能再展出，因此他們開始為長遠打算。

Saga Museum 如果真的設立，總藏品將超過150萬件，除了拍攝用最原始的「死星」模型，還有各類原裝道具與衍生產品，另外意外引起追捧的波巴費特（Boba Fett）未曝光過的道具也包括在內。

波巴費特在正傳中只有四句台詞、出場不到七分鐘，但卻成了續作的主角。Bobacabana的收藏家羅佩斯（Gus Lopez）正是因為他，而將自己的展點定名為「波巴屋」。不過59歲羅佩斯的特殊藏品不只有這個角色相關，還有死星與莉亞公主（Princess Leia）的金色比基尼。

Imperial Archives 的史蒂文斯(Lisa Stevens）說，希望展品在它們身後還能繼續發光發熱。現年61歲的她，退休前是「Wizards of the Coast」的龍與地下城（Dungeons and Dragons）設計師。

Saga Museum 目標200萬元的眾籌活動已經開始，2024年底前將詢問各地市府的意願，最終在2025年決定地點並申請營建許可。而他們看中的地點之一，舊金山Powell Street的Flood Building，集團回應還未洽談，「但真是個好消息」。漁人碼頭蠟像博物館的業主方達雷（Rodney Fong）則尚未回應。

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