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美國最佳20大醫院名單 加州5家躋身榜上

編譯組╱綜合報導
加州五家醫院躋身「美國新聞與世界報導」美國20家最佳醫院。（取自pexels）
加州五家醫院躋身「美國新聞與世界報導」美國20家最佳醫院。（取自pexels）

「沙加緬度蜂報」（The Sacramento Bee）報導，據「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）報導，加州擁有全美最好的醫院：2024-2025年度全美最佳醫院20強名單中，加州共有5家醫療中心榜上有名。

這些醫療機構根據其醫療保健專業、患者體驗和其他因素入選全國榮譽榜。

「30多年來，『美國新聞與世界報導』年度最佳醫院排名的使命一直是幫助引導患者在需要治療時與醫生協商，選擇合適的醫院，」執行主編哈德（Ben Harder）在一篇題為 「美國最佳醫院：2024-2025年度榮譽榜及概覽 」（America′s Best Hospitals: the 2024-2025 Honor Roll and Overview）的文章中寫道。

以下是加州榮登全國榮譽榜的五家醫院：

位於洛杉磯（Los Angeles）的Cedars-Sinai Medical Center：該醫院有11 個綜合醫療領域排名前 50，還在該刊物評估的所有 20 個手術和病症中被評為 「高績效」（high performing）（最高評級）。

位於史丹福（Stanford）的Stanford Health Care-Stanford Hospital，在 20 項手術和病症中有 19 項獲得了 「高績效 」評級。該醫院在 11 個醫療專科中名列前茅，包括心臟病學（cardiology）、整形外科（orthopedics）和耳鼻喉健康（ear, nose and throat health）。

位於聖地牙哥（San Diego）的UC San Diego Health-La Jolla和Hillcrest Hospitals4在老年醫學（Geriatrics）、肺病學（pulmonology）和肺部手術（lung surgery）等11 個醫療專科中躋身前 50 強，並在 20 項手術和病症中的 18 項獲得最高評級。

位於洛杉磯的UCLA Medical Center在所有 20 項評估程序和病症中均獲得了高績效評級。

位於舊金山的UCSF Medical Center有 13 個專科排名靠前，包括癌症（cancer）、神經病學（neurology）和精神病學（psychiatry）。在 20 項手術和病症中，有 19 項被評為高績效。

「美國新聞與世界報導」的榮譽榜共列出了全美20家醫療機構，按字母順序排列為：

北卡羅來納州達勒姆（Durham, North Carolina）的Duke University Hospital、費城（Philadelphia）的Penn Presbyterian Medical Center、巴爾的摩的Johns Hopkins Hospital和紐約的Mount Sinai Hospital。

此外，位於亞歷桑納州鳳凰城（Phoenix, Arizona）和明尼蘇達州羅切斯特（Rochester, Minnesota）的妙佑醫療國際（Mayo Clinic）也榜上有名。

「美國新聞與世界報導」根據膝關節置換術（knee replacement）、心臟搭橋手術（heart bypass surgery）和婦科癌症手術（gynecological cancer surgery）等 20 項基準手術和病症對醫院進行排名。該出版物還在 15 個複雜的專科護理領域對醫院進行排名。

該機構稱，「這些評級和排名的依據是每家醫院的患者治療效果，即患者治療後的表現，以及對患者至關重要的其他因素，如患者的就醫體驗質量和醫院的人員配備是否充足。」

加州 癌症 洛杉磯

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