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加州47號法案改革之爭 民主黨祭「毒藥條款」李少敏籲華人聯絡議員 阻該條款

記者葛歆睿、楊逸辰／綜合報導
社會組織加州安全社區聯盟在加州檢察長辦公室大樓前集會。（翻攝自社群網站X）
社會組織加州安全社區聯盟在加州檢察長辦公室大樓前集會。（翻攝自社群網站X）

加州一場關於公共安全的重大政治鬥爭正在升溫。 民主黨被指祭出「毒藥條款」，企圖讓選民在兩套改革47號法案的提案中二選一。

一方面，旨在改革廣受爭議的47號法案的倡議，減少遊民、濫毒及偷竊的加州提案 （Homelessness, Drug Addiction, and Theft Reduction Act），送交超過81萬個簽名，將納入11月選票，由選民公投決定。另一方面，加州民主黨領導人試圖協商改革47號法案的措施，推出公共安全一籃子立法計畫，其中包括民主黨和共和黨共同起草的修正案。

本周，參議會和眾議會的民主黨領導人，以與投票倡議的提案在法律上會發生衝突為由，在14項公共安全相關提案中添加失效條款（Inoperability Clause，亦稱為毒藥條款）。即如果選民通過47號法案的改革，此14條提案便會馬上失效。

此一提案引發社區間的不滿。律師托頓（Greg Totten）領導的社會組織加州安全社區聯盟（The Californians for Safer Communities Coalition）6月12日在沙加緬度加州檢察長辦公室大樓前集會，反對加州立法機構層試圖將「毒藥條款」插入立法計畫中。與此同時，他們也敦促州檢察長將公民的安全置於政治之上。

加州安全社區聯盟表示，由於這一政治把戲，他們擔心州檢察長可能被迫改變投票措施的描述，誤導選民，最終削弱公共安全，「毒藥條款除了試圖影響標題和摘要之外，沒有必要。」

眾議會議長里瓦斯（Robert Rivas）與參議會議長麥奎爾（Mike McGuire）聲稱，兩者在法律上會發生衝突，但沒有透露具體細節。麥奎爾說：「我們增加了失效條款，以幫助確保如果這些提案被納入法律，並且投票倡議提案也生效時，我們手上不會出現世界級的相互衝突的政策混亂。」

此外，民主黨領導人強調，他們擔憂如果該倡議提案獲得通過，加州將回到大規模監禁的時代。

共和黨人抨擊這些修正案是「為了迷惑選民」的「政治詭計」，「不是民主」。投票倡議提案的支持者認為，兩者並不衝突。倡議提案加強了對芬太尼經銷商和製造商的處罰力度，同時也要求那些被判犯有三起盜竊罪的人增加入獄時間。

投票倡議提案外展總監李少敏（Frank Lee）指出，現在民主黨企圖阻擋提案，在議會推動14條公共安全提案，對47號法案稍作修補，力度上不如投票倡議提案，並加入「失效條款」。如果選民在11月投票通過倡議提案，就讓他們的14條提案失效，並把罪名強加於投票倡議提案。

投票倡議提案外展總監李少敏呼籲華人民眾聯絡當地民主黨議員，爭取他們的棄權或反對票...
投票倡議提案外展總監李少敏呼籲華人民眾聯絡當地民主黨議員，爭取他們的棄權或反對票，阻擋「失效條款」。（受訪者提供）

李少敏表示，此舉還可以讓加州檢察長邦塔（Rob Bonta）修改選票上的形容詞，甚至可寫上「如通過提案，便使14條公共安全提案失效，阻擋加州滅罪工作。」如此便會大幅減低投票場議案被通過的機會。

預計增加「失效條款」的行動能夠在民主黨掌控的公共安全委員會過關，最終由參、眾兩會全體決定，需要獲得三分之二贊成票才能通過。

李少敏呼籲華人民眾聯絡當地民主黨議員，爭取他們的棄權或反對票，阻擋「失效條款」。

「事關重大，請大家與我們一起努力，並鼓勵其他人加入，使減少遊民、濫毒、及偷竊提案在11月能被通過，因為我們改革47法案的提案對華人民眾將來能否在加州安居樂業有決定性之影響。」

李少敏建議，大家在致電或去信加州民主黨議員，只寫一句便可： 「Please vote NO on the poison pill amendments related to the 14 public safety bills and let Californians properly exercise their right to vote.」

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