加州47號法案改革之爭 民主黨祭「毒藥條款」李少敏籲華人聯絡議員 阻該條款

社會組織加州安全社區聯盟在加州檢察長辦公室大樓前集會。(翻攝自社群網站X)

加州 一場關於公共安全的重大政治鬥爭正在升溫。 民主黨 被指祭出「毒藥條款」,企圖讓選民在兩套改革47號法案的提案中二選一。

一方面,旨在改革廣受爭議的47號法案的倡議,減少遊民、濫毒及偷竊的加州提案 (Homelessness, Drug Addiction, and Theft Reduction Act),送交超過81萬個簽名,將納入11月選票,由選民公投決定。另一方面,加州民主黨領導人試圖協商改革47號法案的措施,推出公共安全一籃子立法計畫,其中包括民主黨和共和黨共同起草的修正案。

本周,參議會和眾議會的民主黨領導人,以與投票 倡議的提案在法律上會發生衝突為由,在14項公共安全相關提案中添加失效條款(Inoperability Clause,亦稱為毒藥條款)。即如果選民通過47號法案的改革,此14條提案便會馬上失效。

此一提案引發社區間的不滿。律師托頓(Greg Totten)領導的社會組織加州安全社區聯盟(The Californians for Safer Communities Coalition)6月12日在沙加緬度加州檢察長辦公室大樓前集會,反對加州立法機構層試圖將「毒藥條款」插入立法計畫中。與此同時,他們也敦促州檢察長將公民的安全置於政治之上。

加州安全社區聯盟表示,由於這一政治把戲,他們擔心州檢察長可能被迫改變投票措施的描述,誤導選民,最終削弱公共安全,「毒藥條款除了試圖影響標題和摘要之外,沒有必要。」

眾議會議長里瓦斯(Robert Rivas)與參議會議長麥奎爾(Mike McGuire)聲稱,兩者在法律上會發生衝突,但沒有透露具體細節。麥奎爾說:「我們增加了失效條款,以幫助確保如果這些提案被納入法律,並且投票倡議提案也生效時,我們手上不會出現世界級的相互衝突的政策混亂。」

此外,民主黨領導人強調,他們擔憂如果該倡議提案獲得通過,加州將回到大規模監禁的時代。

共和黨人抨擊這些修正案是「為了迷惑選民」的「政治詭計」,「不是民主」。投票倡議提案的支持者認為,兩者並不衝突。倡議提案加強了對芬太尼經銷商和製造商的處罰力度,同時也要求那些被判犯有三起盜竊罪的人增加入獄時間。

投票倡議提案外展總監李少敏(Frank Lee)指出,現在民主黨企圖阻擋提案,在議會推動14條公共安全提案,對47號法案稍作修補,力度上不如投票倡議提案,並加入「失效條款」。如果選民在11月投票通過倡議提案,就讓他們的14條提案失效,並把罪名強加於投票倡議提案。

投票倡議提案外展總監李少敏呼籲華人民眾聯絡當地民主黨議員,爭取他們的棄權或反對票,阻擋「失效條款」。(受訪者提供)

李少敏表示,此舉還可以讓加州檢察長邦塔(Rob Bonta)修改選票上的形容詞,甚至可寫上「如通過提案,便使14條公共安全提案失效,阻擋加州滅罪工作。」如此便會大幅減低投票場議案被通過的機會。

預計增加「失效條款」的行動能夠在民主黨掌控的公共安全委員會過關,最終由參、眾兩會全體決定,需要獲得三分之二贊成票才能通過。

李少敏呼籲華人民眾聯絡當地民主黨議員,爭取他們的棄權或反對票,阻擋「失效條款」。

「事關重大,請大家與我們一起努力,並鼓勵其他人加入,使減少遊民、濫毒、及偷竊提案在11月能被通過,因為我們改革47法案的提案對華人民眾將來能否在加州安居樂業有決定性之影響。」

李少敏建議,大家在致電或去信加州民主黨議員,只寫一句便可: 「Please vote NO on the poison pill amendments related to the 14 public safety bills and let Californians properly exercise their right to vote.」