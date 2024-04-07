客戶月費飛漲之際 PG&E高管薪酬又飆升

在太平洋瓦電PG&E為其主要高管發放更高的薪酬之際，其客戶每月帳單飆升，公司利潤飛漲。（取自臉書）

據信使報（Mercury News）報導，2023年，公用事業巨頭太平洋瓦電PG&E為其頂頭上司和其他主要高管發放了更高的高管薪酬，與此同時其客戶每月帳單飆升，公司利潤 飛漲。

PG&E向證券管理委員會提交的一份最新監管文件顯示，首席執行長波普（Patricia Poppe）是直接薪酬總額增長的受益者之一。

1月帳單平均漲22.3% 同時首席執行長薪水比去年高20.3%

在截至12月的PG&E 2023財年，Poppe從公司獲得的直接薪酬（direct compensation）總額略低於1700萬美元，準確地說，是1699萬美元，上一年高出約20.3%，上一年PG&E給她的直接薪酬總額約為1410萬美元。

這一驚人數字激怒了沮喪的客戶和倡導者，他們試圖促使該公司改變運營方式。

今年1月，PG&E每月的帳單平均達到294.50美元，對於從該公司獲得電力及天然氣 綜合服務的典型住宅用戶來說，這比2023年1月初生效的平均月費高出22.3%。

PG&E 表示，高額補償是合理的，發言人加茲達（Mike Gazda）說：「我們高管的薪酬與PG&E在2023年實現的安全、運營和財務業績改善掛鉤。」

據該公司稱，PG&E高管平均約74%的薪酬與業績掛鉤。

信使報對PG&E向證券管理委員會提交的年度文件中的一個重要表格進行了審查，結果顯示，在監管報告中列出的11名公司高管中，五人的直接薪酬總額有所增加，六人的薪酬總額有所減少。

SEC的文件顯示，除了2023年的薪酬總額，波普還通過限制性股票的歸屬獲得了2440萬美元的收益。

2023年，受電力和天然氣收入激增的推動，PG&E的利潤飆升。根據PG&E今年2月的報告，該公司2023年的利潤高達22億4000萬美元，年增長了24.6%。PG&E還預測，其股東可以預期2024年將產生更大的利潤。

PG&E在一封電子郵件中表示：「2023年報告的利潤中只有不到 1% 支付給了股東，超過99%的利潤被重新投入到我們的能源系統中，以改善我們服務客戶的方式，支持我們恢復財務健康。」

客戶並不支付公司高管的薪酬；PG&E表示，高管薪酬不包括在客戶每月支付的公用事業帳單中。

該公司表示：「PG&E的高管薪酬符合加州 公用事業委員會和其他監管要求，並已獲得加州能源基礎設施安全辦公室的批准。」

儘管如此，即使高管薪酬不是直接從客戶口袋裡掏出來的，但近年來PG&E每月的帳單都在飛速上漲，這是不爭的事實。

這一切使得新披露的高管薪酬更令客戶感到沮喪，公用事業改革網絡（TURN）執行董事托尼（Mark Toney）說：「如果他們因為利潤破了紀錄，有足夠的資金為其高管提供數百萬美元的加薪， 那麼他們就可以為數百萬被困的客戶提供費率減免，這些客戶再也無力支付每月的公用事業帳單。」

PG&E員工在高空維修電力系統。（取自PG&E臉書）

PG&E 要求州監管機構允許其提高費率的部分理由是，該公司需要更多的收入來改善設備，以防止該公司過去曾引發的災難性野火。

PG&E因2010年在聖布魯諾（San Bruno）造成致命的天然氣爆炸，以及在北加州引發一系列破壞性野火，包括2018年奪去80多人生命、摧毀天堂（Paradise）鎮的致命坎普山火（Camp Fire），已被勒令支付數十億美元的罰款。

這家公用事業巨頭還是一名被定罪的重罪犯。2016年，聯邦陪審團判定PG&E在致命的天然氣爆炸前後犯下六項罪行，該爆炸造成八人死亡，摧毀了聖布魯諾社區。

2020年，PG&E承認與布特縣致命的坎普山火有關的84項非故意殺人罪。