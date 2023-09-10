黃文馨用母親角色創辦MEandMine 致力兒童新創教育

黃文馨的新創事業，已經獲得台灣與美國投資人的青睞，還與台灣非營利組織合作，推展益智玩具盒到偏鄉。（記者孫愛薇／攝影）

歷經兩次參與矽谷 AI醫療新創成功經驗的黃文馨（Elinor Huang），從小在閱讀上就比一般孩子困難，成長期間體驗了很多「非典型教育 方式」的她，進入母親的角色後，便開始思考孩子的教育本應有更多的可能性。

在參與哈佛腦神經研究項目期間，黃文馨了解到了情緒管理是兒童成長中重要的課題，從這一刻起，她決定自己開一間兒童教育新創，「MEandMine」由此而生。「MEandMine」結合腦神經科學、「社交情緒學習」（Social Emotional Learning，SEL），以遊戲、玩具等寓教於樂方式，為孩童在學習上創造更多元的路徑。

2016年黃文馨參與哈佛舉辦的腦神經研究項目，研究中發現孩童腦神經發展與他們未來解決事情的能力有正向的關聯，而如何穩定情緒是孩子成長中重要的一環。這時，黃文馨看見「社交情緒學習」的重要性與未來的展望，就全球而言，孩童心理健康問題是社會刻不容緩的重要課題。

出生與求學在台灣、來美攻讀麻省理工MBA的黃文馨，曾任Johnson&Johnson和Stryker全球產品策略經理，還在兩家新創公司汲取新創經驗。兩間新創公司都與大數據分析相關；根據數據，在美國每五個小孩中就有一個被診斷有心理健康的狀況，在他們成長中遭遇不同的心理因素影響，比如被霸凌導致的創傷，或是憂鬱傾向等各種心理狀況。

黃文馨自己在成為母親後，發現自己的小孩其實也是高需求小孩，各種難搞的情緒與不安，在教養孩子的路途上如影隨形。她想幫助讓孩子的心理情緒找到抒發的管道，更了解自己，學會平穩自己的情緒，然後帶著這份穩定自信的力量，成為向外發展的基石，成為連結人與人之間的溝通管道。

接下來黃文馨還將推展結合平板的學習軟體，以玩遊戲的方式學習科學知識。（記者孫愛薇／攝影）

情緒暴燥 孩子求救訊號

黃文馨說：「一些情緒暴燥的孩子，可能是在情緒的下面，有一些需要幫助的地方，情緒其實是孩子求救的訊號，所以情緒管理是很重要的技巧，讓孩子看到自己，也看到自己與別人相處的方式，找到自己在世界的位置。」

產品一開始設計時，黃文馨請一群教育專家帶著孩子們玩，了解孩子們的內心需要什麼，在玩樂中一起創造故事，拿黏土或是樂高一起創作，產品的研發過程中加入了孩子們的創意，黃文馨說到：「要站在孩子的高度去看這些產品的設計。」

「MEandMine」教育新創2019年誕生，結合社交情緒學習，將STEAM各種知識設計在手作益智玩具盒裡，像是透過遊戲操作理解人類消化道怎麼消化食物，利用元素表學習情緒反應等。黃文馨將知識學習變有趣，設計成一個個簡易上手的教程裝在盒內，透過種子教師，向全美學校與家庭推廣這款新式教具。

在所有產品中，黃文馨對一個叫做「萬花筒」的產品特別有感觸。她說：「希望孩子可以透過萬花筒看到自己的不同面向，透過故事與手作，了解到人生中會經過很多的挫折，但這些都會是生活中的美麗任務，看到自己不同的特質，看到不同的自己。接納自己的不同面，才能對自己有自信心，有了信心就能探索世界。」

走新創這條路，不是一條簡單的路。「所有的新創者遇到的問題我都遇到了，如團隊跟資金。而最大的挑戰是，自己是一個媽媽，怎麼平衡工作與家庭，有時你很難把自己從工作裡抽出來。」

她在剛開始新創的前三年，將所有的精力都放在工作上，無法將自己從工作情緒中抽離出來，24小時都在想工作。但這樣的狀態對創業家而言，不是一個非常好的狀況。

黃文馨因為太愛自己的產品、公司和客戶，把所有時間都花在上面。「這是很難控制的事情，但如果無法抽離，看事情容易有盲點，新創就像是自己的寶寶，要讓寶寶跟自己拉開一點距離，是非常難的。」

但是，創業家需要將自己從工作中抽離出來，這樣自己才能有足夠的時間，去學習跟生活。黃文馨認為一個創業家怎麼調節自己的時間跟心態，是非常重要的一個課題。

「MEandMine」其中一款教具，結合科學的元素表與情緒管理，將元素表對應到不同的情緒上，讓孩子在手作實驗中，也認識自己內心的情緒。（記者孫愛薇／攝影）

創業挑戰 保持穩定正向

「MEandMine」兩次融資，種子與A輪都遭遇景氣最不好的低谷時期，一次是新冠疫情，一次目前的景氣下修。錯過了景氣上最佳的募資時機，黃文馨覺得兩次的融資是挑戰，但也是好事，公司在資金拮据的狀況下，更能夠專心在主軸上，她相信這是上帝的祝福。

面對創業上的各種壓力和挑戰，黃文馨的心理素質一直保持穩定正向，「看到阻力跟挫折，我就像是看到一個好機會，一個美麗的任務。在一個掙扎的狀況下，會努力地去找各種替代的方法，對每件事情都會想，有沒有其他的解法，即使100種方式都不行，也沒關係，至少我們試過並知道了。

認真用心設計的產品，收到使用者的正向回信時，會讓黃文馨感動不已。她曾收到一位媽媽寫來的長信，這位媽媽說，她的孩子從來不願意吃花椰菜，在玩中學習後，開始吃花椰菜了。孩子說，身體裡住了酵素，他要幫助這些酵素小夥伴，所以要吃花椰菜。「這個孩子在了解了自己身體的力量後，同時他會想要幫助他自己。」

學經歷都非常優秀的黃文馨，其實在求學過程中也遭遇過不少困境。「我自己非常喜歡學習，但是我沒有辦法看完文字的東西，所有的學習都需要圖像記憶，這給我的求學過程帶來許多衝擊甚至打擊。」她很感謝他的父母和老師，支持她用自己的方式和步調去學習，跳脫文字紙本的方式，用不同方式與媒介吸收理解知識，最後甚至在聯考中獲得好成績，考上台灣第一學府，一路走到麻省理工的史隆管理學院。

這樣的求學經驗讓黃文馨相信，學習的道路不只一種，學習的方式可以更好玩、更多元。她說，「任何的學習只要找到對的方法，自己有自信的方法，就可以找到自己的發展方向。學習方式不只一種，可以有不一樣的方式，更可以幫助孩子做終生的學習。」

目前「MEandMine」已經獲得台灣投資 人緯創(Wistron)、美國投資人Claritas Venture以及Amazon的注資，也與台灣的緯創人文基金會、親子天下、TFT為台灣而教、台灣世界展望會等機構合作，將矽谷的新創教育帶進台灣偏鄉，讓偏鄉孩童有機會獲得這份教育資源。