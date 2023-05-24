台裔童書作家出書 邱春梅「遠方的阿嬤 」憶童年

台裔童書作家邱春梅（Margaret Chiu Greanias），去年出版了「遠方的阿嬤（Amah Faraway）」，靈感來自她的童年回憶，和她孩子們第一次去台北的經歷。（受訪者提供）

台裔童書作家邱春梅（Margaret Chiu Greanias），去年出版了她的第二本書「遠方的阿嬤」（Amah Faraway），帶讀者從一個名叫 Kylie 的小女孩的視角，領略台灣的美景、美食 、與風土人情，感受那可以跨越距離、語言、文化的血脈親情。

「遠方的阿嬤」講述了 Kylie 跟隨母親去台灣探望阿嬤的故事。儘管她剛開始對周遭陌生的一切感到不適應，但很快就與阿嬤熟悉了起來。阿嬤帶 Kylie 去她喜歡的地方，她們一起逛夜市、泡溫泉、和親戚吃飯，直到行程接近尾聲，Kylie 已經迫不及待地想再次回到台灣和阿嬤在一起。

邱春梅表示，這本書的靈感來自她的童年回憶，也來自她的孩子第一次去台北的經歷。邱春梅的父母來自台灣，她在灣區 出生長大，小時候每隔一兩年才會回台北見到阿嬤，「這對一個小孩來說間隔很久」。

就像很多第二代台美人一樣，邱春梅的國語只有很基本的程度，而阿嬤又不講英語。「我們很難有真正的對話，我能聽懂她說什麼，但很難回應。」儘管如此，她和阿嬤之間總能相處得很好，分別時更是戀戀不捨。

邱春梅表示「回台灣」是她童年成長過程中非常重要的一部分，讓她了解自己的家庭來自哪裡，父母在哪裡長大。她稱自己與台灣有種「深層的連結」， 雖然不如對美國這般熟悉，但就像第二個家鄉。

多年後，已經成為母親的邱春梅帶著她的孩子們回台灣時，相似的劇情再次上演。她的母親，就好像當年她的阿嬤一樣熱情招待他們，甚至還帶他們遊遍了整個台灣島。「她向我們展示一切，孩子們一開始不喜歡，但後來玩得很開心。現在他們年紀大些了，就總說想回台灣。」

不幸的是邱春梅的母親在去年年底去世了。她哽咽地表示，計畫經常帶孩子們回去，但想到那些都是曾經與母親一起走過的地方就很傷心。

邱春梅稱她的母親很喜歡這本書，還和朋友說覺得書中的阿嬤就是她。「的確，書中的阿嬤受到了她的啟發。」

邱春梅在這本書中傾注了對阿嬤和母親的情感。她毫不掩飾地承認，這本書就是為自己而寫。但她認為很多人都有類似的經歷，因此能夠引起他們的共鳴。「現在的孩子們讀了也會聯想到自己，覺得這不就是我嗎？」

邱春梅表示，自己開始寫童書是在有了孩子以後。「我給他們讀了很多書，讓我想起了自己小時候有多喜歡讀繪本。很快我就有了自己的想法，並最終把它們寫了下來。」今年邱春梅還會有兩本新書出版。