詐騙ing／細看廣告信全文 魔鬼藏在斜體字

（圖一）信函內斜體字寫著：「這不是政府批准或授權的文件」。（雷大衛）

你辛苦積攢幾十萬元，終於有了自己的房子。剛喜孜孜地搬進入新家，就收到了一封信，說你可以擁有一份你房子的詳細紀錄，包括屋契、房產類别、估價、地稅減免、交易金額、屋地面積、建築面積等一大堆資料。而這一切只需交服務費100多元而已。你會怎樣做呢，還不快快付錢買下？

這等事正發生在我身上。今年初，我將房子放進一個信託，作為遺產規畫的一部份。為此我的房子要在皇后區 政府登記過戶，所有權由個人轉到信託，並有了新的屋契。這跟一般人新買房子過戶的程序是一樣的。

此後不久，我收到了如下的信。

一般的廣告信，我一看就扔進垃圾桶。但這信封寫著「內有重要的房產信息」，故我多看了幾眼。然後這信封上方框內的文字映入眼簾：

「警告： 據美國郵政 法，任何人干擾或防礙投遞此信函將被罰款2000元或處五年監禁。」嘿，我有點誠惶誠恐了，這好像是衙門的傳票呢。

但往下看，恰在此方框下，斜體字明確寫著：「這不是政府批准或授權的文件」（圖一）。哈，我明白怎麼回事了。放心之餘，我覺得有興趣打開看看。

圖二。（雷大衛）

不出所料，這信函就是一個陷阱，裡面列出了107元的價目，一個限時回覆的日期，以及所提供除屋契外的十幾種資料。

請注意，在信頁頂端，居然用斜體字標出：

「郡書記處會提供經認證的屋契。郡書記處可能為此收取小額費用，通常是每頁2至4元。由於大多數屋契都是2至5頁，故認證屋契通常可以用4至20元的費用獲得。」（圖二最上方紅框）

而在此頁下方，小字體明確寫著 ：

「這不是帳單，這是徵求或引導，你沒有法律義務付款。」

這不是自打嘴巴， 或左右手互搏嗎？

第一，我們知道屋契和房產過户都不是隱私 ，而是公共紀錄 （Public Record），任何人可在郡書記處查到。付小額費用可取得複印文件，正如以上所述。

第二，事實上，你買房子時，你的律師已為你在郡書記處登記，並領到屋契，無須另要一份。

第三，這裡列出的十幾種資料，可分三類。第一類是本已在屋契上，例如房產的法律類別 （獨立或連幢，一家庭或多家庭），占地大小和建築面積等。第二類是你早知道的，例如房產過戶日期和成交價等。第三類是有關房產稅的，例如市場價、政府估價和免稅額等。這些數字每年有變，但都詳細列在市稅局當年發出的交房產稅通知上，無須索取。由此可知，這全是一堆多餘或沒用的資訊。

未必要服務收費 願者上鉤

出於好奇，我按照信中提供的電話打去查詢。接聽的客服倒也坦白， 在我質疑下亦承認此服務並非必要。我問她既然如此，為何要人家花費100多元？她回答說，這是給願意付費的人多一個選擇。簡言之就是四個字：願者上鉤。

讀者可能會問，既然信封上煞有介事地警告，有冒充權威部門之嫌，何以又明言不是政府授權？既然信中開出100多元的價錢，何以又明言相同文件可用5至20元從郡書記處取得？

其實答案也簡單。這是一個由專業律師精心設計的產品，顧及了法律上的方方面面。它提供你情我願的服務，而且實情告訴你有其他選擇，並未强逼，故法律上難告它欺詐（frauds）。

它的服務對象是那些不那麼細心，或不願花時間閱讀並理解全文的人。他們花些寃枉錢也就不足為奇了。想想看，每年那麼多人買房子，有十分之一人中招也夠可觀了。

結論是，凡重要一點或有關付錢的文件，一定要看清楚。從頭到尾，從上到下，斜體字或小體字(fine print)更要留意，魔鬼往往藏在細節裡。一般來說，特別重要的文件，多由自己的律師起草或過目，以保障權益。即使如此，也不妨多問律師幾個為什麼。起碼問一句「有什麼我必須知道的」，一為心安，二是增長知識。

總之，來之不易的金錢，要用得有所值。