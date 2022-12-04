封面故事／購物實測 到底值不值

除了信用卡外，Temu接受PayPal等付款方式，從而保障網上購物的安全。(路透)

或許你已經注意到，身邊不少同事、朋友開始談論從拼多多(Temu)網站上買了哪些好貨。9月起，各大新聞、社群網站 便鋪天蓋地的充斥著「拼多多來美國啦」的廣告，這個在2020年取代阿里巴巴成為中國電商龍頭的企業，繼阿里巴巴、SHEIN、字節跳動之後，也大舉進軍北美電子商務市場試水溫。根據10月17日一項統計，以拼多多英文「TEMU」為名的應用程式，已高居iOS App Store下載數冠軍，不但超車亞馬遜、沃爾瑪，也讓同樣來自中國的SHEIN只能看到車尾燈。

大打廣告 成績傲人

這樣傲人的成績，不意外是來自大砸廣告的結果，以臉書為例，9月以來拼多多投放的中、英文廣告超過1000則，地區涵蓋美國、加拿大；而SHEIN和另一個來自中國的AliExpress僅投放十餘則廣告。目前拼多多每月的活躍用戶為7.3億，約為美國人口的2倍，以低廉的價格、創新的噱頭讓消費者「上鉤」的拼多多，是否真的值得消費者信賴，它的網站安全、合法嗎？

從拼多多(Pinduoduo)的新App上所得到的訊息，Temu是隸屬在那斯達克上市的PDD電商集團，這個集團已建立起全球的採購與物流網絡，與超過1100萬家製造與供應商合作，提供國際化的優質商品，是一家卓有信譽、全球知名的企業。

拼多多進軍美國，便宜的價格和無門檻免運吸引許多華人下單。(本報檔案照)

這些訊息意味著Temu網站上的商品是來自於一群全球優良的製造廠家，以高度的生產、管理效率來降低產品的價格，而這些成果則是回饋到每一位消費者的身上。

拼多多的輕鬆購物流程，是讓它如此吸引人的原因之一，App用戶可以搜尋數以千計的商品，按幾下便可買到所要的，從將商品放入購物車到付款，拼多多讓網購流程簡單又有效率。以下是網路媒體The Jerusalem Post報導了他們的測試小組在拼多多的實際購物體驗。

從第一次打開App，就可以清楚看到首頁各種可供選擇的推薦商品，拼多多的App和網頁，設計清爽有條理，選擇商品類別後，下拉式選單可挑選中意的商品，網頁搜尋功能表現也不錯。

測試小組很輕易地便找到幾項新的廚房商品、時尚的服裝和辦公室文具，網站也會針對消費者喜好列出推薦的商品，使用的次數越多，網站所推薦的商品會越精準。

下單流程十分簡便，按下選中的商品、放到購物車、然後結帳。一旦建立了所有的個人資料，購物的流程會更順暢、方便。App會儲存你的資料，下一次購物時，便不需要每次都輸入姓名、地址和其他資料了。

流程熟悉 付款簡便

拼多多的購物流程幾乎與其他購物網站相同，這對消費者來說，不需要重新適應新的流程，無疑增加了幾分熟悉感。

簡單和安全的付款手續，也是拼多多的一項優勢，它接受所有常用的付款方式，包括信用卡(萬事達、Visa、美國運通等)、線上付款平台 (PayPal、Google Pay、Apple Pay)，甚至「先買後付」的網路平台(Klarna, Afterpay)。

拼多多聲稱，由於他們的工廠和倉庫遍布全球，物流可以在一星期至15天將商品送到任何地方。根據測試小組的經驗，他們買的貨經過一星期多便抵達手中，並且包裝完好。

測試小組成員之一買了迷你鑲鑽的側背包，售價$4.89，這項產品就列在首頁的時尚指南上。貨品拿到時，確實和圖片上的相符，大家對它的品質有些意外，因為超出了對這樣低價商品的期待。

另外一位測試小組成員買了萬聖節風的寵物毛衣，僅$1.15，摸起來頗厚、品質也不差。商品目錄上還提供了尺寸參考，而且送到的時間剛好趕上萬聖節。

對於來自中國的華人 移民，Temu的配方既熟悉又陌生，商品種類豐富、價格便宜。很多人感嘆又找到了淘寶的快樂；與印象中「拼著買、更便宜」的團購屬性不同，Temu無需拼團，自行購買即可，而且App剛上線時期推出「新用戶無門檻免運、前三單7折」等誘人優惠，更讓人難以抵擋，大呼「真香」。

而拼多多也深諳華人心理，Temu不但在鋪天蓋地的廣告中大剌剌地聲稱這是「北美華人專屬羊毛」，並利用社群傳播功能，推出了分享鏈接打折的活動，只要將鏈接分享給朋友，雙方都能享受折扣；以及介紹朋友下載註冊、拉夠人頭即贈送用戶自己挑選的禮物等等，瘋狂拉新擴張。

拼多多大舉進軍北美電子商務市場試水溫。(ingmage)

社群推廣 瘋狂擴張

小紅書等華人常用的社群媒體上，則出現大量自發分享折扣碼及購物體驗的帖子。精明的華人還自發「蓋樓」：提供自己購物所獲得的折扣碼，取用者再回饋新的折扣碼給其他人，節省大家尋找折扣碼的時間；有人發布開箱視頻，或曬出自己購買的物品，標註收貨後哪些「可買、好用」，哪些「別買、避雷」；還有人分享與客服打交道的經驗，吐槽這個號稱為華人打造的購物網站竟然沒有中文頁面，「但我跟客服網上交流，直接寫中文」……一時間，Temu人氣高漲，也讓越來越多的人躍躍欲試。

居住在紐約的辦公室文員易小姐就是其中之一，她雖然沒用過拼多多，但國內親友時不時在朋友圈發個「幫我砍一刀」的帖子，給她留下了「廉價」商品的印象，因而對Temu也興趣缺缺；直到在微信群裡看見有人曬出戰利品，剛好是她需要的園藝工具，價錢十分便宜，還有免運費、新人7折等優惠，讓她終於忍不住出手了，第一單買了一個打洞器、一把廚房剪刀、一個閱讀燈、一個敲肉錘，才花了6塊多錢。

與網上一些用戶聲稱由中國發貨的經驗不同，她下單當晚收到發貨通知，追蹤顯示第二天位於紐約的遞送夥伴取走了她的包裹，包裹在這裡停留了三天後送到郵局，在她下單後的第五天，郵局把包裹送到家。相較於之前在SHEIN購物，追蹤可見商品由中國的倉庫發出搭上飛機，抵達美國後送往郵局再派送，整個流程至少需要十天，Temu的送貨速度算是相當不錯了。

易小姐初體驗後便一發不可收拾，翻遍Temu的「暢銷」(best sellers)菜單又下了好幾單，大多是廚房用品、園藝工具、文具等。她充分利用從小紅書獲得的折扣碼，每單十來塊都送上門，完全沒有以往網購為免運費湊單的困擾。

Temu推出聖誕禮品購物專頁，方便消費者選擇。(美聯社)

至於商品的質量，正如小紅書上兩極化的體驗，有的物品質量還算過關，性價比較高，比如節日裝飾品，甚至比Dollar Tree還便宜，質量卻更好，周圍的朋友為聖誕節買了許多；易小姐最滿意的是聯想(Lenovo)直銷的無線耳機，標價三塊多，堪稱蘋果airpods的平替，丟了也不心疼，還有小朋友喜歡的貼紙，以往在亞馬遜買一套差不多都要十塊左右，Temu上只要99分；有些則與期待有較大落差，尤其是賣家圖片在尺寸上具有較大迷惑性，一套捧在胸前的花盆6個才6塊多，收到的實物卻只有巴掌大小，回過頭才發現具體的尺寸描述是10公分…還好Temu提供免費退貨，不怕麻煩的話申請退貨即可。此外，看到有網友提醒在Temu購物後出現了信用卡被盜刷的情況，也有人收到了各種「殺豬盤」的短信，易小姐也警惕地選擇了用PayPal來付款。

折扣變少？遭到質疑

不過，Temu的榮景似乎與超低定價、無門檻免運、幾乎每天都有的折扣等分不開，以及後來陸續推出的拉新送禮、轉盤贏錢等活動，也刺激了消費者「薅羊毛」(占便宜)的熱情。這些環節都少不了拼多多的輸血，如果退去補貼、無羊毛可薅，不再有價格優勢的Temu還能留住消費者的心嗎？

易小姐入坑不到一個月，眼見著推薦好友的優惠從40% off(六折)減到30% off(七折)、20% off(八折)直到沒有折扣，小紅書上也有人曬出商品價格翻了幾倍的對比截圖，有人忿忿不平批Temu「玩不起」、「越來越摳門」，也有人悲觀預測無門檻免運費很快可能也會取消，「讓我戒掉Temu就是沒有折扣」，有人更表示準備卸載App了。