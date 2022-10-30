醫師的話／智齒痛若非蛀牙 恐冠周炎

冠周炎急性發作時，患者可以服用非處方止疼藥，並根據醫囑，在有需要時服抗生素。(Getty Images)

20歲的陳同學因為牙齒痛了三天，深夜來到急症室；除了牙齒疼痛外，陳同學還出現頭痛、發燒、面部紅腫的現象。

值班醫生為陳同學檢查時，發現疼痛來源自右邊最後的一顆牙——智齒。陳同學的智齒屬於阻生齒，口腔檢查顯示，這顆智齒只有一部分長了出來，而局部軟組織腫脹，但無膿腫、臨床檢查無齲壞，提示並不一定是蛀牙引起。

智齒疼痛其實是年輕人中最常見的牙齒疼痛的狀況。所謂智齒，又稱第三磨牙，是人類口腔中位置最後的四顆牙齒。由於人類頜骨進化、膳食變化等原因，大部分人的第三磨牙未有足夠位置萌出，形成阻生齒(impacted third molars)。

當智齒在頜骨位置不佳，不能正常萌出、達到咬合水平時，往往出現一部分牙齒萌出、另一部分在牙肉內未能完全長出的情況。

由於牙齒被牙肉軟組織覆蓋，而在智齒持續萌出的過程中，軟組織造成縫隙，當口腔細菌以及食物殘渣聚集時，便會形成智齒局部位置的疼痛、腫脹、炎症，這便是冠周炎(pericoronitis)。

經歷過冠周炎痛苦的患者往往表示，病情會反覆發作。其實，我們在家中可以有效預防冠周炎的產生。

首先，保持口腔衛生非常重要，早晚刷牙、使用牙線以減少細菌聚集，水牙線(waterpik)也可有效沖走牙菌斑以及減少食物殘渣剩餘在智齒周圍的軟組織縫隙內。

當冠周炎急性發作時，患者可以服用非處方止疼藥，並根據醫囑，在有需要時服抗生素。當面部出現明顯腫脹、張嘴也受到限制時，患者應盡快求醫。

由於阻生智齒沒有咀嚼功能，還容易引起冠周炎等疾病，大部分患者都會選擇盡早拔除。

(作者為紐約公立醫院牙科醫生；文中病例均為杜撰，旨在普及知識，如有雷同實屬巧合；歡迎讀者來信針對口腔保健問題提問，電郵：[email protected])