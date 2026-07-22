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展示300座迷你莫札特金像 薩爾斯堡紀念莫札特270歲生辰

編譯尤寶琪／即時報導
為了賦予雕像人情味，赫爾將莫札特與他最愛的狗狗皮佩爾(Pimperl)一同描繪在...
為了賦予雕像人情味，赫爾將莫札特與他最愛的狗狗皮佩爾(Pimperl)一同描繪在雕像中。(美聯社)

為慶祝莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart)誕辰270周年，莫札特的故鄉薩爾斯堡(Salzburg)展出一系列微縮模型，讓遊客們可以一睹這位作曲家及其愛犬的風采。

莫札特基金會(Mozarteum Foundation)於7月15日(周三)揭幕了300尊，由德國概念藝術家奧特瑪・赫爾(Ottmar Hörl) 設計，高度只有50公分高的金色莫札特小雕像。

莫札特基金會(Mozarteum Foundation)於日前揭幕了300尊，由...
莫札特基金會(Mozarteum Foundation)於日前揭幕了300尊，由德國概念藝術家奧特瑪・赫爾(Ottmar Hörl，圖) 設計，高度只有50公分高的金色莫札特小雕像。(美聯社)

莫札特於1756年1月27日出生於這個奧地利城市；莫札特基金會經常在此舉辦音樂會、維護莫札特博物館並支持相關研究。

「我不想為莫札特建造一座紀念碑。這樣的紀念碑已經夠多了。但我們想要展現他的人性一面，展現他儘管才華橫溢，卻也只是一個普通人。」赫爾告訴美聯社(The Associated Press)。

為了賦予雕像人情味，赫爾將莫札特與他最愛的狗狗皮佩爾(Pimperl)一同描繪在雕像中；眾所周知，莫札特一家人經常帶著他們的狗狗在家附近的米拉貝爾花園(Mirabell Garden)散步。

這些迷你莫札特雕像不僅遍布花園，也會出現在莫札特曾經的住所和幾座亭台樓閣中。赫爾總共製作了400尊雕像，但目前只有300尊展出。其餘的則會被妥善保管，以防被竊。

莫札特基金會的克魯姆普納(Linus Klumpner)指出：「短短幾個小時內，就已經有兩尊雕像被盜。」 這些雕像旨在吸引更多遊客，讓他們愛上莫札特的音樂。

「來到這裡，你或許會看到地平線上陽光下閃閃發光的金色小頭像。人們會因此感到好奇，」克魯姆普納表示，「然後，一個對我們而言意義重大的過程就開始了。那就是讓更多人了解莫札特。」

對赫爾來說，他的藝術品被偷並不是什麼新鮮事。赫爾一個位於德國拜魯特(Bayreuth)的裝置藝術，一整套華格納(Richard Wagner)的雕像在展出10天內被盜走。

「這就是公共空間的本質。這意味著當你作為藝術家在公共空間工作時，你不能抱怨那裡發生的事情，」赫爾表示，「它的範圍從破壞到盜竊。事情就是這樣。」

莫札特雕像計劃展出至8月30日；若是想要，你還可以花約114元購買一座回家，售完為止。

為慶祝莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart)誕辰270周年，莫...
為慶祝莫札特(Wolfgang Amadeus Mozart)誕辰270周年，莫札特的故鄉薩爾斯堡(Salzburg)展出一系列微縮模型，讓遊客們可以一睹這位作曲家及其愛犬的風采。(美聯社)

精華 FAQ

  • 此展是為慶祝莫札特誕辰270周年，同時吸引更多遊客走訪薩爾斯堡，透過金色小雕像引發好奇，進而認識並喜愛莫札特的音樂與生平。

  • 雕像由德國概念藝術家奧特瑪・赫爾設計，高度約50公分，總計製作400尊，目前展出300尊，且將莫札特與愛犬皮佩爾一同呈現，強調其人性面。

  • 雕像上架短短幾小時就有2尊被偷，顯示公共空間展出風險高；因此其餘未展出的雕像會妥善保管，展期則預計持續到8月30日，並可購買帶回家。

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