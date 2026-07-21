我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州棕櫚灘郡吸引外州富人遷入 紐約加州納稅人流失嚴重

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

街頭撿到價值17萬名畫 他說：當初只覺畫框好看

編譯盧炯燊／即時報導
來自西班牙穆爾西地區(Murcia) 的烏爾塔多(Andrés Hurtado)...
來自西班牙穆爾西地區(Murcia) 的烏爾塔多(Andrés Hurtado) 展示一幅19世紀末西班牙印象派大師索羅拉(Joaquín Sorolla)的畫作。(歐新社)

西班牙傳出烏龍案事件，一幅出自19世紀末西班牙印象派大師索羅拉(Joaquín Sorolla)手筆，現值15萬歐元(約17 萬美元)的畫作，給人棄在塞維利亞(Sevilla)街頭，一位大叔路經時以及是垃圾而撿回家，後來在網上看到警方發布的「失竊名畫」通報，才驚覺自己撿到的不是垃圾而是寶，隨即主動聯繫警方物歸原主。

綜合「人物」雜誌 (People)及英國「衛報」 報導，來自西班牙穆爾西地區(Murcia)一個小鎮的57歲大叔烏爾塔多(Andrés Hurtado) ，早前與家人出城到西班牙第四大城市塞維利亞遊玩時，看到幾個孩子把一幅畫扔在街上，他以為是垃圾，第一眼看中的是漂亮的畫框而非畫本身，覺得沉穩的金色古典畫框非常好看，於是把它撿走帶回酒店。

他向當地媒體說，回到小鎮後，出於好奇於是利用AI來了解這幅畫，畫中是兩艘小船在海平線上航行，AI推測它可能是西班牙印象派大師索羅拉的作品。

烏爾塔多說，由於仿製品及贗品太多，故此從未想過這幅畫是索羅拉的真跡，但在半信半疑下聯繫了馬德里一家拍賣行，以確認這幅畫的作者。

「我把照片發給他們，很快就回覆了」，嚇他一跳的是，經鑑定這幅畫不僅是索羅拉的真跡，而且估價高達15萬歐元。

就在畫家身份揭曉後不久，畫作原主人也浮出水面，原來他們正到處找尋這幅畫，並且向警方報了案。

這幅名畫除了是出自索羅拉手筆之外還有他的簽名，是送贈給原主人家族的祖上，並且一直傳承下來。當天原主人一家正準備度假，按習慣帶著這幅畫同行，但在整理行李時，將靠在牆邊的畫作遺忘了便開車離去。

這幅畫顯然先是給一群孩子撿到，然後又被丟棄，最後給烏爾塔多發現。

這位大叔在看到有關名畫「失竊」的新聞後，再比對他撿到的畫作，立馬聯繫警方解釋了整個情況。

他說，「我立刻給警察打了電話，告訴他們我沒有偷畫，只是在街上撿到了」。

經過連繫，這幅名畫物歸原主，為了感謝烏爾塔多的誠實，原主人送給他一份「禮物」以示謝意。至於「禮物」是甚麼，這位大叔不再「誠實」了，沒有說明。

精華 FAQ

  • 他與家人到塞維利亞旅遊時，看到幾個孩子把一幅畫丟在街上，便以為是垃圾，只因畫框漂亮而撿回酒店，完全沒想到會是一幅名畫。

  • 他先用AI查看畫作內容，推測可能是索羅拉作品，之後又把照片傳給馬德里拍賣行鑑定，對方很快證實這幅畫確是索羅拉真跡。

  • 大叔看到警方發布的失竊名畫通報後，立刻聯繫警方說明自己只是撿到畫，沒有偷竊；經過聯繫確認後，畫作順利物歸原主。

拍賣

上一則

國稅局罕見年中上調里程費率 明年報稅哪些人可受益？

延伸閱讀

收肖像畫違規 舊金山市議員華頌善被罰4500元

收肖像畫違規 舊金山市議員華頌善被罰4500元
從底層打工拚出一片 李宏磊、楊熙瑛用筆描繪華人移民故事

從底層打工拚出一片 李宏磊、楊熙瑛用筆描繪華人移民故事
流落民間百年 義政府斥資1500萬歐元收購4世紀墓穴壁畫

流落民間百年 義政府斥資1500萬歐元收購4世紀墓穴壁畫

禍起同桌送的2張畫…山東15歲男遭同學圍毆致腰椎骨折

禍起同桌送的2張畫…山東15歲男遭同學圍毆致腰椎骨折

熱門新聞

紐約市華埠。Image by Noel from Pixabay

Z世代瘋搶 紐約街頭小販35元超大包款爆紅

2026-07-16 13:36
理財專家拉姆齊(Dave Ramsey)。(美聯社)

理財作家拉姆齊：美國人最浪費錢的7個習慣

2026-07-18 12:36
乾的小扁豆。Image by Andrew Martin from Pixabay

4常見便宜食材 營養師：能有效降低血壓

2026-07-16 10:15
羽衣甘藍。美聯社

誰說菜園需要全日照 這些蔬菜陰涼處也能生長

2026-07-18 13:35
目前沒有柔衣精和烘乾紙與癌症相關的強力證據，但使用仍有一定風險，專家說使用某些洗衣產品的風險取決於多種因素，如使用頻率、劑量和接觸時間。示意圖。Image by RDNE Stock project from Pexels

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

2026-07-17 10:15
遊客走在義大利阿爾貝羅貝洛(Alberobello)的特魯利石屋之間。Image by Jacopo Cima from Pixabay

義大利中世紀建築降溫設計 讓居民躲過夏日熱浪

2026-07-13 13:37

超人氣

更多 >
好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
世界盃／梅西依規定休養 將缺席邁阿密2場比賽、明星賽

世界盃／梅西依規定休養 將缺席邁阿密2場比賽、明星賽
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了