費時7000小時 樂高展出27英尺世界盃獎盃模型

樂高（LEGO）在紐約洛克菲勒中心（Rockefeller Center）的「世界盃球迷區」（World Cup Fan Zone）展出一座巨大的獎盃模型。(路透)

美國隊雖然已從世界盃 出局，但紐約客還是能一睹獎盃風采。樂高（LEGO）在洛克菲勒中心（Rockefeller Center）的「世界盃球迷區」（World Cup Fan Zone）展出一座巨大的獎盃模型；它不但外表閃亮，且氣勢雄偉。

Nerdist網站報導，今年的世界盃催生了許多聯名企劃的「宅」商品。阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）出現在「蜘蛛人 ：嶄新的一天」（Spider-Man: Brand New Day）的跨界宣傳短片中；寶可夢（Pokémon）公司則與日本職業足球聯賽（J聯賽）合作，為每支球隊提供了專屬的寶可夢及品牌周邊商品。如今，樂高也加入了這場盛事。

這座高達27英尺的樂高世界盃獎盃模型，使用了超過130萬塊積木。樂高表示，共有59位專家參與了這項創作，歷時數月，耗費超過7000小時才完成；而早在世界盃掀起熱潮前，他們已在捷克的一家樂高工廠內完成了這座複製品。

樂高的大型主題作品對粉絲來說並不陌生，從有史以來最大的樂高作品、由超過500萬塊積木組成的X翼星際戰鬥機（X-Wing starfighter），到規模較小的作品，如新加坡一間購物中心內、寬有整座商場的樂高植物展。

前巴西世界盃冠軍球員卡富（Cafu）出席了揭幕儀式，與他同台的還有代表各支仍晉級賽事的國家隊的球迷。頒獎台上陳列著足球巨星Ｃ羅（Cristiano Ronaldo）、梅西、姆巴佩（Kylian Mbappé）和小維尼（Vini Jr）的大型「迷你人偶」。

卡富表示，國際足總世界盃獎盃是體育界最具標誌性的象徵之一，看到它以樂高積木大規模重現，實在令人難以置信；在工藝、創意與對細節的講究上，都令人讚嘆。

這座由樂高打造的巨型獎盃將在洛克菲勒中心展出至7月19日世界盃賽事結束為止。

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)