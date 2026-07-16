Z世代瘋搶 紐約街頭小販35元超大包款爆紅

紐約市華埠。Image by Noel from Pixabay

早上8點，一群年輕又打扮時尚的女性聚集在紐約蘇荷區西豪斯頓街（West Houston）和蘇利文街（Sullivan Street）的交岔口，她們不是在等當紅偶像，也不是在排排隊美食，而是在等一位70歲的羅馬尼亞移民 法卡斯（Peter Farkas）。

紐約郵報（New York Post）報導，法卡斯身材高大魁梧、全身活力十足，擔任皮革工匠超過50年，過去是長島 一間製革廠和皮革工廠的合夥人，該工廠生產高檔服裝和訂製服飾，客戶包括政府單位、知名藝人甚至紐約最大的機車幫派，還曾為歌手史普林斯汀（Bruce Springsteen）1987年的專輯「愛的隧道」（Tunnel of Love）設計過服裝。

法卡斯在紐約街頭賣他自己製作的包包，原本打算退休 ，卻因為網紅珍妮爾（Janell Roberts）向她的34.1萬位追蹤者介紹他做的包包而在今年5月爆紅，銷售量狂飆；珍妮爾說法卡斯的包包是「2026年的祕密身分象徵」。

珍妮爾說她今年初在市中心初次發現法卡斯的包包，之後花了四個月的時間尋找他；珍妮爾在TikTok上說，她到處找法卡斯，終於被她找到，每個包包都是手工製作而且超大，一個才賣35元，她太愛這些包了。

自從珍妮爾在社群媒體介紹法卡斯後，他就開始被瘋狂的搶購者包圍，現在法卡斯的三位女兒潔西卡（Jessica）、哈莉（Harley）和塔娜（Tana）每周會扛著多達5百個包到蘇荷區的聖安東尼市集（St. Anthony Market）或上西區的大巴札（Grand Bazaar Market）販售，所到之處都會排起長隊。

電商公司管理人員梅（May Ng）說，這是她第三次光顧法卡斯的攤子，因為她要集齊一套，就像之前爆紅的Labubu一樣，她要全買到。另位顧客搶了一個綠色的包包，那是法卡斯製作的最新顏色，另一名顧客終於買到黑色的包，非常開心。

但最夯的顏色是珍妮爾介紹的鈷（cobalt）藍色，還被粉絲們稱為「珍妮爾藍」。這些包都是法卡斯在紐約上州的製革廠以牛皮或鹿皮手工染製，因此每個顏色都不盡相同，激起顧客要找到最完美顏色的慾望，而每個包售價35至50元，是LV托特包價格的2.16%。

隨著35元的「法卡斯包」爆紅，現在販售包包已成了家族事業，三位女兒全部來幫忙，哈莉甚至辭掉原本在零售業的工作，幫法卡斯架設網站，兒子埃文（Evan）也投入營運，協助網站運作和線上訂單，每周可以賣出約1百至2百個包。

法卡斯的退休計畫隨著包包的銷售而宣告「失敗」，他說別認為他會很快退休，他的父親近期去世，享嵩壽1百歲，父親從未退休，他也不會，這就是他保持活力的秘訣。