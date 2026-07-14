世界聖誕老人大會 酷暑天在丹麥召開

正當歐洲飽受熱浪來襲之際，來自全世界約數十位聖誕老人、聖誕奶奶和精靈齊聚丹麥，參加一年一度的「世界聖誕老人大會」。(美聯社)

正當歐洲飽受熱浪 來襲之際，來自全世界約數十位聖誕老人、聖誕奶奶和精靈齊聚丹麥 ，參加一年一度的「世界聖誕老人大會」(World Santa Claus Congress)，提前享受聖誕佳節氣氛，也是丹麥數十年來仲夏時節重要慶典。

根據美聯社報導，大會自1957年以來，一直在丹麥首都哥本哈根(Copenhagen)附近遊樂園舉辦，直到兩年前移師日德蘭半島(Jutland peninsula)第四大城市奧爾堡(Aalborg)，原本舉辦目的是為了娛樂兒童，如今已成為聖誕節 假期，固定出現在商店和購物中心的聖誕老人聚會。

這場大會明年堂堂邁入第70年，然而今年夏季艷陽高照，身穿厚重服飾的職業聖誕老人個個汗流浹背，不過大家依然興致勃勃，積極透過交流、比拼鬍鬚、精進技藝，以輕鬆愉快的心情參加，每年聖誕節在奧爾堡扮演聖誕老人、也是主辦單位成員之一的吉斯倫(Peter Gislund)難掩興奮表示：「奶奶們會說，現在來這裡太早了，但孩子們會歡呼萬歲，聖誕老人已經來了。」

為期四天的年度聚會，每年吸引來自澳洲、香港、加拿大和美國等地的聖誕老人和聖誕奶奶參加，今年也有30多位聖誕老人，儘管多數來自斯堪的納維亞半島(Scandinavia)，但也有遠從日本東京前來的聖誕老人山本極樂(Paradise Yamamoto)，他在聖誕經典歌曲「聖誕快樂」(Feliz Navidad)樂聲中，揮舞日本國旗參加遊行，並笑著說道：「這裡非常好玩，有好多孩子捧場，ho ho ho！」

來自挪威奧斯陸(Oslo)首次參加大會的64歲聖誕老人赫茲(Robert Hercz)強調，儘管參加者的國籍各有不同，但現場所有聖誕老人、聖誕奶奶均擁有慷慨與傳播快樂的共同基因：「我們擁有真正的聖誕老人精神，一切關乎給予、分享以及在大家心中散播快樂。」

吉斯倫也重申：「聖誕老人齊聚一堂，總會互相交流、聊天，也許我會在鬍子上加點閃光之類的效果，這就是與來自世界各地聖誕老人相聚的樂趣所在。」還有33歲的丹麥聖誕老人布朗斯(Simon Brøns)笑著表示，這場活動證明佳節氣氛並非只存在於聖誕節：「聖誕節並非一種節慶，而是一種發自內心的感覺，所以如果你願意，你可以一年四季都感受聖誕佳節氣氛。」