萊特封藏30年舊辦公室落腳賓州 重現建築大師傑作

弗蘭克·勞埃德‧萊特(Frank Lloyd Wright) 是20世紀最具影響力的美國建築大師之一。(美聯社)

弗蘭克·勞埃德‧萊特(Frank Lloyd Wright) 是20世紀最具影響力的美國建築大師之一，生於1867年6月，1959年4月逝世，是「有機建築」(Organic Architecture) 的核心倡導者，主張建築應與周圍環境和諧相融，在整個職業生涯裡設計超過1000棟建築，其中過半數得以建成。

由於萊特是這樣的建築大師，他本人的工作室又是否追求這個理念，一直以來引起不少人，尤其是業內建築設計師莫大的興趣。

他晚年的工作室是在舊金山 ，過去30 多年一直塵封在紐約州 水牛城(Buffalo)一個倉庫內，外界無緣得窺其豹。根據建築與室內設計權威刊物「安邸AD」(Architecture Digest) 報導，他這個工作室最終落腳賓州 伊利市(Erie)哈根歷史中心 (Hagen History Center) 。

哈根歷史中心的總裁兼首席執行官皮弗(Caleb Pifer) 表示，這間辦公室找到容身之所可謂異常曲折，但令人驚喜的是它重生過來。

這個工作室占地3000平方英尺，在哈根歷史中心內重建及命名為「萊特施工現場辦公室博物館」(Frank Lloyd Wright Field Office Museum)，供參觀者以沉浸式了解。

萊特本沒有固定的工作室，1951年由於在加州獲委託項目繁多，決定與同事格林(Aaron Green)在加州開設工作室。

參與重建工作室的塔里埃森保護協會理事會(Board of Trustees for Taliesin Preservation)成員、設計公司Zebradog創始人施密茨(Mark Schmitz) 表示，萊特是利用舊金山一棟現有建築的二樓，用紅木膠合板設計出這個最美空間，完全貫徹他的設計理念，位於原有的樓層平面上，無需牆壁結構來支撐。

萊特整個50年代都在這個辦公室工作及生活，是他在芝加哥住所之外唯一的正式工作空間。偶爾在此接待客戶，但基本上是私人空間。1959年萊特過世後，格林繼續使用這處空間長達20年，直到1988年關閉。

格林深知這間辦公室的非凡價值，他將之逐塊拆解裝箱保存，所有拆件都貼上標籤、編目。接下來的幾十年裡，這間辦公室在博物館與私人之間輾轉收藏。

最終由哈根歷史中心收購了它，並於 2021年完成重建工作及向公眾開放，並新增了Zebradog設計的體驗式展覽。

「萊特施工現場辦公室博物館」的開放時間是星期二至星期六上午10時至下午5時，星期日中午12時至下午5點，門票14元。