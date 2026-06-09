紐約市10處隱藏藝術秘境 許多在地人也不知

紐約市。Image by Leonhard Niederwimmer from Pixabay

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約報導推薦十處低調藝術秘境，多藏於聯排別墅、舊倉庫與歷史建築。

紐約報導推薦十處低調藝術秘境，多藏於聯排別墅、舊倉庫與歷史建築。 重點二： 這些場館多免費或低價，涵蓋當代藝術、原住民史、鐘表與移民文化。

這些場館多免費或低價，涵蓋當代藝術、原住民史、鐘表與移民文化。 重點三：從曼哈頓到布魯克林與皇后區，皆可避開人潮體驗世界級文化。

紐約大都會藝術博物館（The Met）門前隊伍常繞過街區，現代美術館（MoMA）內遊客也是肩挨著肩，而夏季的人潮幾乎擠滿了大蘋果的主要的藝文景點；但一些引人入勝的博物館與藝廊，卻隱藏在眾人眼前：一座座更為寧靜的藝文天地隱身在不起眼的門後、歷史悠久的聯排別墅內，以及許多紐約人每天路過卻從不多看一眼的街區中。

紐約郵報報導，這些場所有的是「鍍金時代」的豪宅、歷史悠久的宗教場所、舊倉庫及其他意想不到的空間，展品涵蓋當代藝術、原住民歷史、數百年歷史的古董鐘表，乃至沉浸式的文化敘事。

無論是想避暑、躲開觀光 人潮，還是想探索連多數當地人都未曾見過的城市另一面，這10座被低估的藝術寶藏都證明：無需仰賴知名的展覽或排長龍，也能擁有世界級的文化體驗。

1. 一棟優雅的聯排別墅，是曼哈頓 最令人驚豔的免費藝術體驗之一

從人行道上看去，它只是上東區一棟氣派的聯排別墅，讓人以為是私密、禁止入內的場所；一旦踏入其中，便彷彿置身於另一個世界。位於東64街19號的 Lévy Gorvy Dayan，是一坐落於古老宅邸內的精緻當代藝廊，展出現代藝術頂尖大師的博物館級作品。

這座成立於2021年的空間，已成為社群媒體上的熱門打卡點，不僅免費入場，更隱身於社區內最優雅的聯排別墅中。該畫廊開放時間為周二至周六，上午10點至下午6點。

2. 在這隱藏於上東區的瑰寶中，當代藝術享有豪宅級待遇

若只是路過這棟位於同個街區的新文藝復興風格豪宅，很容易誤以為它純屬私人所有，門後毫無可觀。但在 Salon 94（東89街3號）內部，那份「鍍金時代」的宏偉氣派已被重新詮釋，化身為一處寬闊的當代藝術空間，與傳統畫廊截然不同，且入場完全免費。

這座佔地1萬7500平方英尺、共六層樓的地標建築建於2002年，巧妙融合了華麗的歷史細節與潔白的展廳牆面，以及棋盤格大理石地板。Salon 94全年舉辦各類展覽，開放時間為周三至周六上午11點至下午6點。

3. 一座被忽略的博物館隱身令人讚嘆的前海關大樓內

當多數遊客擠在附近的華爾街與巴特里（Battery）公園時，只需步行片刻，便能抵達金融區最被低估的文化景點之；相較之下，這裡的冷清程度令人驚訝。位於宏偉的前海關大樓內，美國印第安人國家博物館（鮑林格林1號）展示了橫跨美洲大陸長達1萬2000年的原住民歷史。展品包括精緻的串珠工藝、儀式用織品、當代攝影作品，以及原住民藝術家的混合媒材創作。

這座兼具博物館與建築瑰寶的場所，參觀體驗不僅是展品，更是環境氛圍；僅憑高聳的圓頂大廳，便足以讓它成為市中心最令人驚豔的隱藏瑰寶之一。該處每周開放七天，上午10點至下午5點。

4. 皇后區一棟前工業建築成為前衛雕塑的遊樂場

隱身於長島市一棟由倉庫改建而成的手推車維修廠內，SculptureCenter（Purves街44–19號）的體驗與傳統博物館截然不同。

自1928年以來，該館徹底揚棄了永久館藏的概念，轉而專注於大膽、實驗性的3D與多媒體作品，這些作品每次造訪皆不同，複雜精細的雕塑多不勝數。

在6000平方英尺的室內空間加上戶外區域，有來自全球各地的新銳藝術家將這座皇后區建築轉化為當代藝術界最新動態的即時展示。SculptureCenter除周二、周三外每日開放，時間為中午12點至下午6點。

5. 布魯克林唯一專注當代非洲僑民文化的博物館，值得更多人關注

位於Fort Greene區拉法葉大道10號的「當代非洲僑民藝術博物館」（MoCADA），二十多年來致力於支持探索全球非裔藝術家作品，儘管人們很容易走過它門前，卻渾然不知內部有何珍藏。自1999年以來，該博物館憑藉發人深省的展覽，以及聚焦於身份認同、移民、種族正義及黑人散居群體的活動，建立起名聲，展品涵蓋繪畫、攝影、雕塑、電影等多元形式。

如今，MoCADA已擴展為多處場館的藝術園區，包含社區花園及總督島駐村計畫。每周四至周日中午 12 點至晚上 8 點開放，成為紐約市 最具活力的文化樞紐之一。入場採捐款制，建議成人為11元，但實際票價常介於8至15元之間，視展覽內容及購票管道而定。

6. 這座小巧的博物館證明「時間就是金錢」

位於西44街20號這棟歷史悠久的「紐約市工匠與技工協會」（GSMT）大樓五樓，這座小眾收藏館專注於鐘表及計時藝術。紐約鐘表協會博物館（周一至周五上午10點至下午5點開放）是座免費的隱藏寶藏，展示了數世紀以來的計時歷史；無論是腕表愛好者、設計迷，還是對蘋果手表問世前的生活感到好奇的人，這裡都是絕佳去處。

訪客可近距離欣賞可追溯至1715年、據稱是美國現存最早的懷表，以及精緻刺繡的表殼與其他稀有珍品。

7. 令人屏息的移民時期猶太會堂，也是最動人的博物館之一

埃爾德里奇街博物館（The Museum at Eldridge Street）除周六外，每日上午10點至下午5點開放，透過位於下東區、建於1887年的地標性猶太會堂建築，敘述猶太新移民的故事，為訪客開啟一扇窺見紐約移民過往的絕佳窗口。位於埃爾德里奇街12號的這座空間，以彩繪玻璃窗、手工木雕，以及高聳的摩爾式、哥德式與羅馬式建築風格令人目眩神迷，使其成為紐約市最具攝影魅力的秘境之一。

除了其豐富的歷史外，博物館還透過導覽、展覽、藝術活動以及深受喜愛的社區活動，讓文化得以延續。一般門票為15元，包含45分鐘的自助導覽或60分鐘的專人導覽。

8. 充滿泥土氣息的蘇荷區閣樓

紐約市最奇特、免費且鮮為人知的景點之一，是間充滿250立方碼泥土的蘇荷區閣樓。美國藝術家沃爾特·德·瑪利亞（Walter De Maria）的「Earth Room」（141 Wooster St.）自1977年以來，將3600平方英尺的閣樓轉化為龐大的室內景觀，近兩英尺厚的土壤鋪滿整個空間，令訪客感到困惑、驚喜與著迷。

這件被德·瑪利亞稱為「室內大地雕塑」的極簡主義裝置，透過深褐色土壤與純白牆面的超現實對比，營造出宛如將鄉間風光置入曼哈頓中心的奇幻氛圍。雖然他早年曾在德國創作過其他「Earth Room」，但紐約這座是唯一存世的作品，且近50年來始終存在蘇荷區。該處周三至周日開放，開放時間詳見官網。

9. 充滿奇思妙想的博物館隱身舊貨物電梯井中

Mmuseumm是紐約市最迷你的博物館，這座位於Cortlandt巷4號舊貨物電梯井內的翠貝卡（Tribeca）有趣景點，是「大未必佳」的最好證明。這座由藝術家艾力克斯·卡爾曼（Alex Kalman）與薩夫迪兄弟（Safdie brothers）於2012年共同創辦的博物館，將速食包裝紙、遭查禁的商品到古怪的微型收藏等日常物品，轉化為令人意外且引發深思的展覽，探討現代生活、消費文化與全球趨勢。

博物館每年展出約150件展品，參觀者可透過生鏽電梯門上的窗戶和窺視孔一探究竟，同時聆聽語音導覽，了解這些文物背後的故事。雖免費入場，但可捐贈5元獲取語音導覽或博物館手冊，且僅在周末上午11點至下午6點開放。

10. 一座蘊藏大故事的小博物館，靜靜坐落遊客熙攘的街道中

當多數遊客蜂擁至小義大利品嚐卡諾里卷（cannolis）與紅醬時，少有人注意到這個街區最不為人知的秘密之一，就隱藏在幾步之遠處。位於Mulberry街151號、新擴建的義裔美國人博物館（Italian-American Museum），每周四至周六中午12點至下午5點開放，帶人一窺那些曾形塑紐約市的移民、藝術家與創新者的迷人風貌。

展覽深入探討義裔美國人的歷史、文化及其無數貢獻。該博物館歷經20年籌備，於2024年正式開幕，館內展品從1900年代初期移民親手製作的稀有西西里木偶，到向製衣工人及傳奇那不勒斯喜劇演員托托（Totò）致敬的展覽。