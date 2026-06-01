我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃主辦城╱加拿大首場主場：多倫多觀賽指南

今夏遊加拿大國家公園可免門票 這10處最熱門

芝麻街、大青蛙布偶秀工作室 將開放大眾參觀

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約「吉姆·漢森工作室」展出的木偶。(美聯社)
紐約「吉姆·漢森工作室」展出的木偶。(美聯社)

紐約市一處寬敞的倉庫裡，一群無名的工匠們，多年來一直在為製作全球最受喜愛兒童節目角色的戲服與木偶忙碌著。如今，由迪士尼「大青蛙布偶秀」（The Muppets）創作者所成立的「吉姆·漢森工作室」（Jim Henson’s Creature Shop），正揭開其神秘面紗。

美聯社報導，位於皇后區的這家工作室，今年首度向大眾開放，讓粉絲們有機會與木偶製作者見面、觀看木偶操作示範，並與那些深受歡迎的經典角色合影。

該工作室創意總監韋伯（Jason Weber）說，這項每人收費150元的導覽活動，是向那些賦予許多知名角色生命、卻鮮為人知的工匠們致敬的機會。他表示，他們分享的是一門專業的技藝，絕非像造訪快閃店之類的體驗；所有作品皆是獨一無二的手工製作，由受過數年乃至數十年訓練的工匠親自打造。

除了科米蛙（Kermit）、豬小姐（Miss Piggy）與其他木偶外，漢森也是大鳥（Big Bird）、餅乾怪獸（Cookie Monster）及其他著名「芝麻街」（Sesame Street）居民，以及「布偶奇遇記」（Fraggle Rock）角色的幕後推手。這位美國著名木偶師於1990年辭世。

漢森最初於1960年代在曼哈頓創立這間工作室，此後在紐約市內搬遷過多次。自2009年起，工作室便落腳於現在位於皇后區的地點。雖然在洛杉磯另有一間工作室，但該處不開放參觀導覽。

紐約的導覽行程為時80分鐘，於每周六舉行。參觀者首先進入一間專為導覽活動打造的大型展廳，內有真人實境節目的道具與作品；這裡也是行程中唯一允許參觀者拍照及錄影的地方，因為工作室內的大部分物品仍處於製作階段，或是涉及專利技術。

「大青蛙布偶秀」的版權現歸迪士尼所有，而「芝麻街」則擁有大鳥及其他漢森為這長壽節目所創作角色的版權，該節目目前在鄰近的攝影棚拍攝。

這座大型展廳的亮點之一，是「芝麻街」中經典角色「垃圾桶奧斯卡」（Oscar the Grouch）的展示區，它正坐在熟悉的垃圾桶裡，周圍堆滿了假垃圾。

此外還有來自漢森1982年真人奇幻電影「魔水晶」（The Dark Crystal）中那一令人不寒而慄的黑色王座，以及在「布偶奇遇記」中，需要多人共同操控的巨人「小高哥」（Junior Gorg）實物大小的木偶。

工作室內充滿處於不同組裝階段的奇幻人物，幾乎每個角落都塞滿了抽屜和儲物箱，裡面裝滿色彩繽紛的毛皮、材質各異的布料，以及製作好的木偶肢體、服裝與配件。

工作室總監克雷頓（Melissa Creighton）指出，這裡的每件作品都是客製化、都是量身打造的。

資深木偶製作師薛寧（Sierra Schoening）表示，在這裡工作是她「天方夜譚」般的夢幻職位。她在成長過程中最喜愛的電影是漢森1986年的音樂奇幻片「魔王迷宮」（The Labyrinth），該片由大衛·鮑伊（David Bowie）與珍妮佛·康納莉（Jennifer Connelly）主演。

薛寧說，她一直都很想知道那些景象是怎麼做出來的，她已掌握了所有獨門秘訣，現在她正親手製造這些秘訣。

資深木偶製作師薛寧（Sierra Schoening）表示，在這裡工作是她「天方...
資深木偶製作師薛寧（Sierra Schoening）表示，在這裡工作是她「天方夜譚」般的夢幻職位。(美聯社)

皇后區 迪士尼 紐約市

上一則

藍牙無線睡眠眼罩 還可在音樂中輕鬆入睡

延伸閱讀

丹麥環保藝術家「巨魔」雕塑 從戶外走進博物館

丹麥環保藝術家「巨魔」雕塑 從戶外走進博物館
博物館「霹靂遊俠」汽車展品 竟收到交通罰單

博物館「霹靂遊俠」汽車展品 竟收到交通罰單
動畫「神奇數位馬戲團」角色掀共鳴 全球暴紅10億點閱

動畫「神奇數位馬戲團」角色掀共鳴 全球暴紅10億點閱

北灣小鎮Sebastopol有藝思 公共雕塑比人多

北灣小鎮Sebastopol有藝思 公共雕塑比人多

熱門新聞

2025年的一項大型研究追蹤超過八千位老年人，發現飲用綠茶量較多者腦白質病變明顯較少，這是和認知能力下降及失智症風險增加密切相關的早期腦結構變化。Image by Mirko Stödter from Pixabay

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

2026-05-25 09:05
海鮮櫃檯。示意圖（路透）

野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

2026-05-26 14:45
網友分享自己用好市多棒骨與牛蹄筋製作「滷棒骨牛蹄筋」的食譜。下廚示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio ）

好市多滷牛肋排上桌「全桌吃到不說話」 慢燉牛筋入口即化

2026-05-31 19:55
豐田Camry。(美聯社)

比休旅車省錢省油 5款適合退休族實惠車款

2026-05-28 11:22
吃蛋是攝取蛋白質最好的來源，但是要完整剝開蛋殼卻常讓不少人傷腦筋。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fino Tereno ）

水煮蛋殼難剝傷腦筋 她曝1招剝得乾乾淨淨：一次2顆也OK

2026-05-29 21:40
旅遊作家蓋恩(Tamara Gane)慣用聯邦運輸安全局(TSA)的快速通關系統，但有次她從雷諾-太浩(Reno-Tahoe)國際機場出發只能採用傳統流程，卻因生日日期輸入錯誤而被要求回到報到櫃檯更正。示意圖。(歐新社)

這個小失誤 讓她過安檢時被迫返回登機櫃檯

2026-05-31 13:33

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
好市多滷牛肋排上桌「全桌吃到不說話」 慢燉牛筋入口即化

好市多滷牛肋排上桌「全桌吃到不說話」 慢燉牛筋入口即化
阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳

阻中國擴張 菲律賓防長拋「群島哨兵」概念 點名王愛琳
男子買車遭車商事後加價 付不起 車子竟不見了

男子買車遭車商事後加價 付不起 車子竟不見了
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王