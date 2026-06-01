芝麻街、大青蛙布偶秀工作室 將開放大眾參觀

紐約「吉姆·漢森工作室」展出的木偶。(美聯社)

紐約市 一處寬敞的倉庫裡，一群無名的工匠們，多年來一直在為製作全球最受喜愛兒童節目角色的戲服與木偶忙碌著。如今，由迪士尼 「大青蛙布偶秀」（The Muppets）創作者所成立的「吉姆·漢森工作室」（Jim Henson’s Creature Shop），正揭開其神秘面紗。

美聯社報導，位於皇后區 的這家工作室，今年首度向大眾開放，讓粉絲們有機會與木偶製作者見面、觀看木偶操作示範，並與那些深受歡迎的經典角色合影。

該工作室創意總監韋伯（Jason Weber）說，這項每人收費150元的導覽活動，是向那些賦予許多知名角色生命、卻鮮為人知的工匠們致敬的機會。他表示，他們分享的是一門專業的技藝，絕非像造訪快閃店之類的體驗；所有作品皆是獨一無二的手工製作，由受過數年乃至數十年訓練的工匠親自打造。

除了科米蛙（Kermit）、豬小姐（Miss Piggy）與其他木偶外，漢森也是大鳥（Big Bird）、餅乾怪獸（Cookie Monster）及其他著名「芝麻街」（Sesame Street）居民，以及「布偶奇遇記」（Fraggle Rock）角色的幕後推手。這位美國著名木偶師於1990年辭世。

漢森最初於1960年代在曼哈頓創立這間工作室，此後在紐約市內搬遷過多次。自2009年起，工作室便落腳於現在位於皇后區的地點。雖然在洛杉磯另有一間工作室，但該處不開放參觀導覽。

紐約的導覽行程為時80分鐘，於每周六舉行。參觀者首先進入一間專為導覽活動打造的大型展廳，內有真人實境節目的道具與作品；這裡也是行程中唯一允許參觀者拍照及錄影的地方，因為工作室內的大部分物品仍處於製作階段，或是涉及專利技術。

「大青蛙布偶秀」的版權現歸迪士尼所有，而「芝麻街」則擁有大鳥及其他漢森為這長壽節目所創作角色的版權，該節目目前在鄰近的攝影棚拍攝。

這座大型展廳的亮點之一，是「芝麻街」中經典角色「垃圾桶奧斯卡」（Oscar the Grouch）的展示區，它正坐在熟悉的垃圾桶裡，周圍堆滿了假垃圾。

此外還有來自漢森1982年真人奇幻電影「魔水晶」（The Dark Crystal）中那一令人不寒而慄的黑色王座，以及在「布偶奇遇記」中，需要多人共同操控的巨人「小高哥」（Junior Gorg）實物大小的木偶。

工作室內充滿處於不同組裝階段的奇幻人物，幾乎每個角落都塞滿了抽屜和儲物箱，裡面裝滿色彩繽紛的毛皮、材質各異的布料，以及製作好的木偶肢體、服裝與配件。

工作室總監克雷頓（Melissa Creighton）指出，這裡的每件作品都是客製化、都是量身打造的。

資深木偶製作師薛寧（Sierra Schoening）表示，在這裡工作是她「天方夜譚」般的夢幻職位。她在成長過程中最喜愛的電影是漢森1986年的音樂奇幻片「魔王迷宮」（The Labyrinth），該片由大衛·鮑伊（David Bowie）與珍妮佛·康納莉（Jennifer Connelly）主演。

薛寧說，她一直都很想知道那些景象是怎麼做出來的，她已掌握了所有獨門秘訣，現在她正親手製造這些秘訣。