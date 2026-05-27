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數十巨型充氣藝術作品 「佔領」荷蘭海牙街頭

編譯彭馨儀／即時報導
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人們走過藝術家布恩(Eugenie Boon)的作品「Koncha pa dil...
人們走過藝術家布恩(Eugenie Boon)的作品「Koncha pa dilanti」(意為在島上玩棋盤遊戲)。(美聯社)

一個巨大的燉鍋就漂浮在海牙市中心莫瑞泰斯皇家美術館(The Mauritshuis)前的湖面上。

美聯社報導，美術館收藏著名的「戴珍珠耳環的少女」(Girl with a Pearl Earring)，燉鍋有23呎高，是露天藝術展「充氣禧年」(BlowUp Jubilee)的裝置藝術。海牙的公園、建築物及火車站內共展出24件充氣藝術品，由赫辛(Mary Hessing)策展，「我真正想做的是向所有人展示這個地區與藝術。」

2021年，荷蘭政府啟動莫瑞泰斯皇家美術館及國會議事堂等內庭(Binnenhof)建築群的大規模翻新工程。這座歷史遺址可追溯至13世紀，在翻修期間不對外開放，市府希望利用這段時間舉辦藝術活動。

一位女士在名為「Like a pan in the water」（如水中的平底鍋...
一位女士在名為「Like a pan in the water」（如水中的平底鍋）的藝術裝置前自拍。(美聯社)

2022年首屆「充氣藝術展」(BlowUp Art)展出6名藝術家的作品，地點位於內庭附近。隨後幾屆繼續展出充氣藝術，但為了慶祝2026年的周年紀念，所有先前的作品全都回歸，同時新增作品同時展出。

「對我來說，在這件藝術作品中展現真實的內庭非常重要，那就是我們的生活方式，」藝術家布恩(Eugenie Boon)21歲，來自前荷屬加勒比殖民地，她的作品「Koncha pa dilanti」(意為在島上玩棋盤遊戲)描繪了當地的生活場景。

英國藝術家梅薩姆(Steve Messam)以其大型充氣作品而聞名，這些作品曾裝置在英國、中國與海牙等地。他的作品「Crested」是一堆紅色尖刺，被裝置在綠樹成蔭的大道上，兩棟百年老建築之間一座停車場的入口上方。

「我的想法是，這件作品能夠與我們周圍這些唯美的建築相得益彰，」他說。

「充氣禧年」展期一個月將持續至6月21日。

在荷蘭海牙舉行的 「充氣藝術展」(BlowUp Art)展中，一輛電車駛過藝術家...
在荷蘭海牙舉行的 「充氣藝術展」(BlowUp Art)展中，一輛電車駛過藝術家梅薩姆(Steve Messam)的作品「Crested」。(美聯社)

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