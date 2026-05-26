路易威登贊助一年 紐約弗里克美術館每月首個周五免費

紐約弗里克美術館（The Frick Collection）內的花園庭院。(路透)

紐約弗里克美術館（The Frick Collection）宣布與路易威登（Louis Vuitton）展開為期三年的合作，該時尚品牌將贊助美術館的多項計畫。

ARTnews報導，路易威登將贊助弗里克美術館三場即將舉辦展覽：其中「西恩納：青銅藝術，1450–1500」（Siena: The Art of Bronze, 1450–1500）將聚焦文藝復興時期這座義大利 城市在青銅藝術創新的核心地位，預計於今年秋季開幕； 「以火作畫：蘇珊娜·德庫爾與琺瑯工藝」（Painting with Fire: Susanne de Court and the Art of Enamel），探索17世紀法國琺瑯藝術家傑作，將於2027年春季開幕；第三場尚未公布的展覽，則將聚焦19世紀繪畫，並於2027年底開幕。

這項策展援助計畫還將衍生一個為期兩年、名為「路易威登策展研究助理」的職位；該職位將由該館策展研究員劉一夫（譯音，Yifu Liu）擔任，他正在研究18世紀歐洲與中國的文化交流及藝術融合。在新的職位上，劉一夫將專注於弗里克美術館的亞洲瓷器館藏，並研究法國路易十五與路易十六，以及中國乾隆皇帝宮廷的藝術與時尚。

此外，路易威登將資助弗里克美術館為期一年的「First Fridays」活動，該活動於每月第一個周五（一月及九月除外）下午5時30分至晚上9時開放免費參觀。此一名為「Louis Vuitton First Fridays」的計畫，將於2026年6月至2027年5月期間舉行。

弗里克美術館館長呂格爾（Axel Rüger）表示，很高興能與路易威登以如此有意義且長遠的方式合作；該品牌對高品質文化體驗的承諾與他們相契合，未來三年的贊助將為該館三個核心目標：展覽、公共活動及藝術史研究，提供關鍵資源。

這項合作以5月20日路易威登2027年度假系列時裝秀揭開序幕，該系列由法國設計師尼古拉·蓋斯基埃（Nicolas Ghesquière）設計，於弗里克美術館一樓展廳舉行。

路易威登並非本季首家在美術館展示2027年度假系列的時尚品牌。本月初，由愛爾蘭設計師喬納森·安德森掌舵的迪奧（Dior），於甫開幕的洛杉磯縣立美術館大衛·格芬展館（David Geffen Galleries）舉辦了時裝秀。

路易威登執行長皮耶羅·貝卡里（Pietro Beccari）表示，此次贊助弗里克美術館，不僅彰顯路易威登對支持藝術的承諾，更說明了這類非同凡響的場地如何成為路易威登不可或缺的一部分，並豐富每一季系列時裝的主題。