我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

登米其林指南 洛杉磯11家餐廳前進「摘星」路

SpaceX大漲星鏈服務費5倍 五角大廈無奈買單

路易威登贊助一年 紐約弗里克美術館每月首個周五免費

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約弗里克美術館（The Frick Collection）內的花園庭院。(路透...
紐約弗里克美術館（The Frick Collection）內的花園庭院。(路透)

紐約弗里克美術館（The Frick Collection）宣布與路易威登（Louis Vuitton）展開為期三年的合作，該時尚品牌將贊助美術館的多項計畫。

ARTnews報導，路易威登將贊助弗里克美術館三場即將舉辦展覽：其中「西恩納：青銅藝術，1450–1500」（Siena: The Art of Bronze, 1450–1500）將聚焦文藝復興時期這座義大利城市在青銅藝術創新的核心地位，預計於今年秋季開幕； 「以火作畫：蘇珊娜·德庫爾與琺瑯工藝」（Painting with Fire: Susanne de Court and the Art of Enamel），探索17世紀法國琺瑯藝術家傑作，將於2027年春季開幕；第三場尚未公布的展覽，則將聚焦19世紀繪畫，並於2027年底開幕。

這項策展援助計畫還將衍生一個為期兩年、名為「路易威登策展研究助理」的職位；該職位將由該館策展研究員劉一夫（譯音，Yifu Liu）擔任，他正在研究18世紀歐洲與中國的文化交流及藝術融合。在新的職位上，劉一夫將專注於弗里克美術館的亞洲瓷器館藏，並研究法國路易十五與路易十六，以及中國乾隆皇帝宮廷的藝術與時尚。

此外，路易威登將資助弗里克美術館為期一年的「First Fridays」活動，該活動於每月第一個周五（一月及九月除外）下午5時30分至晚上9時開放免費參觀。此一名為「Louis Vuitton First Fridays」的計畫，將於2026年6月至2027年5月期間舉行。

弗里克美術館館長呂格爾（Axel Rüger）表示，很高興能與路易威登以如此有意義且長遠的方式合作；該品牌對高品質文化體驗的承諾與他們相契合，未來三年的贊助將為該館三個核心目標：展覽、公共活動及藝術史研究，提供關鍵資源。

這項合作以5月20日路易威登2027年度假系列時裝秀揭開序幕，該系列由法國設計師尼古拉·蓋斯基埃（Nicolas Ghesquière）設計，於弗里克美術館一樓展廳舉行。

路易威登並非本季首家在美術館展示2027年度假系列的時尚品牌。本月初，由愛爾蘭設計師喬納森·安德森掌舵的迪奧（Dior），於甫開幕的洛杉磯縣立美術館大衛·格芬展館（David Geffen Galleries）舉辦了時裝秀。

路易威登執行長皮耶羅·貝卡里（Pietro Beccari）表示，此次贊助弗里克美術館，不僅彰顯路易威登對支持藝術的承諾，更說明了這類非同凡響的場地如何成為路易威登不可或缺的一部分，並豐富每一季系列時裝的主題。

義大利

上一則

迷你攜帶式風扇 獲誇「迪士尼必備生存裝備」

延伸閱讀

Louis Vuitton董陽孜書法硬箱 展現跨界之美

Louis Vuitton董陽孜書法硬箱 展現跨界之美
談藝／洛杉磯郡美術館LACMA新館開放 光影如展品

談藝／洛杉磯郡美術館LACMA新館開放 光影如展品
「局外人」藝術家 意外登威尼斯雙年展美國館舞台

「局外人」藝術家 意外登威尼斯雙年展美國館舞台
談藝／印象派唯一美國女畫家卡薩特逝世百年 回顧展紛登場

談藝／印象派唯一美國女畫家卡薩特逝世百年 回顧展紛登場

熱門新聞

佛羅里達州塔彭斯普林斯（Tarpon Springs）。Image by Nancy Berrios from Pixabay

何必搭機去歐洲 美國這5小鎮提供平替版

2026-05-19 12:37
2025年的一項大型研究追蹤超過八千位老年人，發現飲用綠茶量較多者腦白質病變明顯較少，這是和認知能力下降及失智症風險增加密切相關的早期腦結構變化。Image by Mirko Stödter from Pixabay

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

2026-05-25 09:05
科羅拉多州特柳賴德（Telluride）。圖：pixabay

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

2026-05-24 12:32
研究顯示，對整體健康而言，適量攝取Omega-3是值得鼓勵的飲食習慣；示意圖。（圖／123RF）

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

2026-05-21 10:48
圖為一名老婦人在南卡羅來納州格林維爾的超市仔細端詳牛奶的銷售期限。(美聯社)

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

2026-05-22 09:08
一名女網友難以理解台灣人對日本旅遊的熱愛，大力稱讚中國大陸的旅遊體驗。圖為清明假期遊客乘船在湖南張家界寶峰湖景區遊玩。（新華社）

她嫌日本旅遊品質下滑 力推中國體驗：食物便宜風景壯闊

2026-05-20 20:10

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅
專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元

專家建議退休族刪減這九種開支 一年可省將近3萬元
最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受

最好別買好市多香蕉？網揭「兩大雷點」：根本是買罪受
王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務