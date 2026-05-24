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羅浮宮改造計畫敲定建築團隊 估耗資7-8億歐元

編譯莊瑞萌／即時報導
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法國羅浮宮。(美聯社)
法國羅浮宮。(美聯社)

法國選定國際建築團隊，啟動羅浮宮「新文藝復興」(Louvre-New Renaissance)改造計劃，將為「蒙娜麗莎」設專屬空間並增建新入口，以解決擁擠與安全問題。該計畫預計耗資7至8億歐元，希望優化參觀動線，並在巴黎地標與博物館間建立更優雅連結。

根據雅虎(Yahoo)報導，法國政府18日宣佈，已選定一個國際建築團隊，負責啟動羅浮宮的大規模改造計劃「羅浮宮新文藝復興」。該博物館近年面臨諸多問題，包括一起價值1億美元的珠寶搶案。這項由總統馬克宏去年提出的標誌性計劃，將包括為「蒙娜麗莎」設立專屬展示空間以及增建新的博物館入口。該項龐大的重建計畫已委託給STUDIOS Architecture Paris與Selldorf Architects共同執行，一家法國景觀與都市規劃機構也加入獲選團隊。

該團隊是由評審團從五組入圍名單中選出。法國文化部表示，獲選提案因其「建築手法的品質以及在遺產、城市與景觀考量上的整合性」與安全的考量而脫穎而出，羅浮宮則指出，該提案「在城市、宮殿與博物館之間建立了優雅的連結。」馬克宏的幕僚表示，該計畫預計耗資7億至8億歐元(約合7.3億至8.3億美元)，但法國審計法院則將價格定在11.5億歐元。

根據計劃，每日吸引約2萬名遊客達文西的傑作「蒙娜麗莎」，將可獨立於博物館其他區域參觀並需另行購票。博物館也將在東側立面增設新入口，以緩解目前玻璃金屬金字塔入口的擁堵情況。該金字塔入口於1988年啟用時，設計容量為每年僅400萬人次。

雅虎 馬克宏 羅浮宮

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