開幕30年 洛杉磯蓋蒂中心明年首度閉館整修

位於洛杉磯的蓋蒂中心（Getty Center）將自2027年3月15日起關閉，這是該館自1997年開幕以來首次停止開放。路透

全球財力最雄厚的博物館即將面貌一新，位於洛杉磯 的蓋蒂中心（Getty Center）將自2027年3月15日起關閉，這是該館自1997年開幕以來首次停止開放。富比世（Forbes）網站報導，這座佔地110英畝的加州 重量級博物館，在提升改善後，預計將於2028年春季重新開放，正好趕上夏季奧運與帕運。

翻新內容

蓋蒂信託基金會（J. Paul Getty Trust）總裁兼執行長弗萊明（Katherine E. Fleming）在聲明中表示，蓋蒂正邁向令人振奮的新篇章，她引用基金會的座右銘「一切為藝術」（All for Art），指出空間將重新規畫，並將打造嶄新的體驗。

根據聲明，這座由美國知名建築師理查·邁爾（Richard Meier）設計的建築將進行多項升級，包括重新恢復生機的展覽空間，目的在讓藝術與自然對話。藝術愛好者還可期待全新的藝術委託創作，以及建築、公共空間與基礎設施的改善。

中心的接駁電車也將升級，該系統每年運送180萬名遊客，僅需四分鐘車程即可沿聖塔莫尼卡山脈（Santa Monica Mountains）上行，抵達山頂的博物館。蓋蒂中心表示，此次翻新將包含重新設計的抵達與離場體驗。

據「洛杉磯時報」報導，此次翻新工程預估耗資6億至8億元。

位於洛杉磯西區布倫特伍德（Brentwood）的蓋蒂中心，收藏了20世紀前的歐洲繪畫、雕塑、彩繪手稿、裝飾藝術及攝影作品。

蓋蒂別墅（Getty Villa）將持續開放

距離蓋蒂中心約10英里、坐落於馬里布（Malibu）海岸的蓋蒂別墅將維持開放。

蓋蒂別墅是億萬富豪保羅·蓋蒂最初創建的博物館，於1974年開幕，建築是以羅馬鄉間古城遺址赫庫蘭尼姆（Herculaneum）的「Papyri別墅」為雛形復原重現。佔地64英畝的豪宅，展示希臘、羅馬及伊特拉斯坎（Etruscan）文明的古物，約4萬4000件藏品涵蓋西元前6500年至西元400年的歷史。該別墅曾於2025年1月初因寶馬山野火（Palisades Fire）威脅而關閉，同年6月重新開放。

據「紐約時報 」報導，在蓋蒂中心關閉期間，蓋蒂別墅將增設一個展廳，展出蓋蒂中心館藏中梵谷、莫內、竇加、魯本斯和林布蘭等名家作品。

蓋蒂中心的建造成本為13億元，並擁有約70億至80億元的捐贈基金，使其成為全球財力最雄厚的藝術機構；若以館藏價值衡量，羅浮宮則被視為是全球最具價值的博物館。

蓋蒂中心閉館期間，將照常推出完整的活動與展覽計畫，重點展覽「攝影與黑人藝術運動（Photography and the Black Arts Movement），1955-1985」已於2月24日開幕，展期至6月14日。

此外，洛杉磯的George C. Page博物館也將於7月6日關閉，進行為期兩年的翻新工程。這座亦被稱為「拉布雷亞瀝青坑」（La Brea Tar Pits）的博物館正位於市中心，位置獨特又美妙，擁有全球規模最大的冰河時期化石收藏之一。該遺址坐落洛杉磯的「奇蹟一英里」（Miracle Mile），此處有天然瀝青滲出，數億年來將植物、昆蟲和動物封存並保留下來。