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雷諾瓦、塞尚、馬蒂斯畫作遭竊 義博物館疑未投保

編譯周靜芝/即時報導
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這幅畫是在3月22日在義大利Magnani Rocca博物館遭竊的畫作之一，塞尚...
這幅畫是在3月22日在義大利Magnani Rocca博物館遭竊的畫作之一，塞尚（Paul Cézanne）的「杯與櫻桃盤」（Tasse et Plat de Cerises）。路透

路透（Reuters）報導，據市場人士透露，日前義大利北部一家博物館遭竊的法國大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、塞尚（Paul Cézanne）與馬蒂斯（Henri Matisse）的三幅畫作，很可能未投保。

一位承辦藝術品保險的人士表示，這三幅估價約1000萬美元的畫作，先前因保費過高而未能投保。

媒體報導，這起竊案發生於3月22日晚間，竊賊從帕馬（Parma）附近的Magnani Rocca美術館正門強行闖入，整個過程僅耗時三分鐘。

警方表示，竊賊盜走了塞尚的「杯與櫻桃盤」（Tasse et Plat de Cerises）、雷諾瓦的「魚」（Les Poissons）以及馬蒂斯的「露台上的奧黛麗斯克」（Odalisque sur la Terrasse）。

這幅畫是在3月22日在義大利Magnani Rocca博物館遭竊的畫作之一，雷諾...
這幅畫是在3月22日在義大利Magnani Rocca博物館遭竊的畫作之一，雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）的「魚」（Les Poissons）。路透

一名消息人士表示，令他們感到意外的是，竊賊竟從博物館的常設館藏中挑選價值相對較低的畫作；館藏中還有莫內（Monet）、杜勒（Durer）和魯本斯（Rubens）等藝術家的作品。

市場人士指出，像遭竊畫作這類作品無商業保險的情況並不少見。

去年十月備受全球矚目的羅浮宮珠寶竊案，被盜走的王室珠寶價值8800萬歐元（1.01億美元）。與義大利的情況類似，由於這些珠寶屬於常設館藏且未投保商業保險，預計政府將對博物館進行賠償。

藝術品多數損失發生於運送至存放地點或臨時展覽期間，這是商業藝術保險的重點。對於常設館藏而言，個別博物館或畫廊若要為竊盜或損毀這類重大風險投保，所需費用高得令人卻步；因此對具國家級地位的博物館或文化遺產，國家往往需充當實際保險人（de facto insurer）。

這幅畫是在3月22日在義大利Magnani Rocca博物館遭竊的畫作之一，馬蒂...
這幅畫是在3月22日在義大利Magnani Rocca博物館遭竊的畫作之一，馬蒂斯（Henri Matisse）的「露台上的奧黛麗斯克」（Odalisque sur la Terrasse）。美聯社

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