紐約州迷你屋社區 像童話故事現實版

示意圖。Image by deborahdanielsmail from Pixabay

一位在紐約州 北部創立了第一座迷你屋社區的開發商，透露他如何將這些現實生活中的「童話」居所化為現實，希望讓世界變得更美麗。

紐約郵報報導，施克爾（Bruno Schickel）的靈感來自一本榮獲「美國圖畫書大獎」的童書「花婆婆」（Miss Rumphius）。作者庫尼（Barbara Cooney）在書中描述了她的姨婆艾莉絲（Alice Rumphius），小時候與藝術家爺爺住在海邊，她答應爺爺要做一件讓世界變得更美麗的事；長大後艾莉絲在旅遊各國後，也定居在海邊，透過在附近遍撒魯冰花的種子，她實踐了對爺爺的諾言。

施克爾說，當他為女兒們朗讀這本書時，書中傳達的訊息深深觸動了他，隨即開始尋找以獨特的方式，為地球留下正面的印記。他的解決方案是：一座迷你屋社區，讓善意與美感滲透每棟房屋，並鼓勵居民將自己的童話故事化為現實。

施克爾是Schickel建築公司創辦人，依循這份願景，打造了他的第一座迷你屋社區Boiceville Cottages；該社區最初僅有幾棟小建築，如今已擁有超過140棟迷你屋。施克爾說，他是在1996年受到那本童書的啟發，這些由他與公司團隊所設計、建造的小屋，簡直就像童話故事裡的房子。

施克爾色彩繽紛的「童話屋」位於紐約州布魯克頓代爾（Brooktondale）五指湖區（Finger Lakes）核心地帶，均可按年租賃，其中單間套房小屋的月租為1695元起；若選擇附獨立辦公室的兩臥室小屋，月租則為2395元。

該社區的設計目的在讓居民享有隱私，同時提供與鄰居互動的機會。房產的設計也兼顧永續性。該公司網站說明，施克爾設計了一套緊湊但宜居的藍圖，以打造簡約且永續的生活空間；他更將現代元素融入小屋設計，賦予社區清新活潑的童話書般魅力。

居民們也喜愛社區的氛圍，包括一系列鼓勵人們聚在一起與鄰居共度時光的設施。施克爾說，這些設計的初衷就是讓人們與鄰居互動，自然而然地營造出社區歸屬感，讓人們能輕鬆地社交；你可能會在狗狗公園、取信件時，或是在聚會所遇到鄰居。居民們也會自發組織聚會，包括品酒會和戶外燒烤。