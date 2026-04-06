她改造自動販賣機 出售的神秘信封裝著「意外任務」

示意圖。圖：pixabay

密西根州 一條人行道上，一台色彩鮮豔的自動販賣機所提供的不是零食或飲料；相反地，當按下按鈕時，它會送出一份小小的「善行」。

「時人」（People）雜誌報導，這台機器是由藝術家澤萊納克（Andrea Zelenak）所創作，她在四年前看著一台舊的釣餌釣具自動販賣機，想像它還能變成什麼，因而萌生這個點子。2022年，這個構想在大急流城（Grand Rapids）實現，她在那裡設立了名為「善意挑戰」（The Kindness Challenge）的裝置。

人們只需投入數元，便會收到一個裝有提示的神秘信封，寫著某項簡單卻別具意義的事；任務難度不一，從輕鬆的小舉動到更體貼的行動，都是在鼓勵人們為他人做些善事。

澤萊納克經營一家名為「Inkcourage」、以鼓勵為核心的商店，她說，希望這項體驗能讓人感到友善、易親近。澤萊納克近日在社群平台的一段影片中說明這個構想的運作方式；她表示，這裡全天候開放，人們可以隨時前來，從機器裡拿取一份神秘物品。

澤萊納克說，這個構想遠比某種個人挑戰更宏大，它是受「蝴蝶效應」所啟發，核心理念是：當你對某人做件隨機的善舉時，便會在社區中激起一波善意的漣漪。

目前這台自動販賣機的發展已超出澤萊納克原來的計畫，它巡迴於密西根州的藝術節與公共空間，吸引好奇的人們前來一探究竟：會得到什麼，又會被要求做些什麼？

在最近造訪ArtPrize活動期間，澤萊納克表示，在販賣機「完售」前，已發出超過3000項善意行動。

這些「挑戰任務」刻意設計得十分簡單：給某人寫張便條、與陌生人分享些什麼，或是向可能需要幫助的人伸出援手；而澤萊納克相信，這些善舉的影響力遠不止於當下。

她表示，這個構想是，一個善舉能在社區中掀起一股善意的浪潮；她其實只是在挑戰人們，做一件小小的善事，以此創造出更大的良性循環。

如今這台機器落腳底特律，持續吸引著人們前來，不僅是因為它給了什麼，更因為它要求人們去做什麼。對澤萊納克而言，這正是重點；信封只是開始，她說，如果有人對你說句暖心話，你可能會記住一周、五年，甚至一輩子。

在多數自動販賣機只提供快速且轉瞬即忘的商品時，這台機器卻被設計成完全相反，它讓人們在離開後，仍能長久地珍藏某種心靈的印記。