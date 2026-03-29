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費城機場出現長龍 排隊的是牛肉起司三明治

編譯周靜芝/即時報導
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費城國際機場與 MarketPlace PHL 24日創下「最長起司牛肉三明治」的金氏世界紀錄，以慶祝 當日的「全國起司牛肉三明治日」。美聯社
費城國際機場與 MarketPlace PHL 24日創下「最長起司牛肉三明治」的金氏世界紀錄，以慶祝 當日的「全國起司牛肉三明治日」。美聯社

周二（24日）來到費城國際機場的旅客，原本預期會遇到漫長的安檢隊伍；但美聯社報導，最長的隊伍其實是起司牛肉三明治所造成的。

活動主辦單位表示，他們創下「最長起司牛肉三明治」新的金氏世界紀錄，共有1291份三明治在出發大廳內排成一列，慶祝「全國起司牛肉三明治日」（National Cheesesteak Day）；這個數字遠遠超過先前500份三明治的紀錄。

經營機場餐飲的MarketPlace PHL公司代表勒瓊（Clarence LeJeune）表示，他們挑戰的是「史上最長起司牛肉三明治世界紀錄」，而他們在費城達成了這項目標。

起司牛肉三明治起源於1900年代初的費城，被視為這座城市的經典美食。勒瓊說，它與費城的體育文化一樣，是這座城市的「同義詞」。

當天，身穿黑色圍裙的義工在B航廈與C航廈之間的通道上擺設長桌，沿著商店前移動，並從鐵桶中舀出起司醬淋在麵包卷上。

起司牛肉三明治起源於1900年代初的費城，被視為這座城市的經典美食。圖為義工們從...
起司牛肉三明治起源於1900年代初的費城，被視為這座城市的經典美食。圖為義工們從鐵桶中舀出起司醬淋在麵包卷上。美聯社

紀錄經認證後，義工們將三明治分發給旅客、機場員工以及運輸安全管理局（TSA）的工作人員，這些人員在政府部分停擺期間一直無薪工作。

勒瓊開玩笑說，享用起司牛肉三明治沒有硬性規定，這正是旅遊、生活中美好體驗的一部分；不過，他說，千萬別點瑞士起司。暗指2003年總統候選人凱瑞（John Kerry）在費城因點了一份加瑞士起司的牛肉三明治而招致批評的往事。

金氏世界紀錄評審恩普里克（Michael Empric）表示，該組織要求所有用於挑戰紀錄的食物都必須被吃掉或捐贈；在這種情況下，這些三明治分送給TSA的員工，「他們肯定需要一頓午餐」。

經營機場餐飲的MarketPlace PHL公司代表勒瓊（Clarence Le...
經營機場餐飲的MarketPlace PHL公司代表勒瓊（Clarence LeJeune）表示，他們挑戰的是「史上最長起司牛肉三明治世界紀錄」，而他們在費城達成了這項目標。美聯社

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