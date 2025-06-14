差點被當贗品…擺在鋼琴上的羅丹雕塑拍出近百萬元

一尊由法國藝術家羅丹（Auguste Rodin, 1840-1917）所創作的雕塑，在消失近120年後，一度被認為是複製品，近日以86萬歐元（約98.4萬美元）在拍賣 會上拍出。

有線電視新聞網（CNN）報導，這件名為「絕望」（Le Désespoir）的雕塑作品描繪一名女子坐在岩石上，雙手抱膝，一隻腳放在胸前。魯伊拉克（Rouillac）拍賣公司日前在一份聲明中表示，這件作品於1906年最後一次賣出後，於2024年底被重新發現。

羅丹創作了多個版本的「絕望」，這件雕塑於1890年完成模型，1892-1893年以大理石雕刻而成。高28.5公分（11.2英吋）、寬15公分（5.9英吋）、長25公分（9.8英吋），最初是作為羅丹巨作「地獄之門」（he Gates of Hell）的一部分，該作品包含超過200個人物與群像。

拍賣官阿梅里克·魯伊拉克（Aymeric Rouillac）透露，來自法國中部、擁有這尊雕像的家庭並不知道它的價值，曾將雕塑與家庭照一起擺放在鋼琴上。魯伊拉克說，他們認為這是個贋品、複製品，但他決定進一步調查。

魯伊拉克表示，這座雕塑的細節令人驚嘆，背面與肌肉都完美無缺，甚至能感受到脊椎上的每一節椎骨。

在初步調查後，魯伊拉克將雕塑送交羅丹委員會（Comité Rodin）進行鑑定，該委員會聯合創始人傑羅姆·勒布雷（Jérôme Le Blay）說，他立即被這件非凡的作品震撼住，僅一秒鐘就意識到這是真跡，「我一點也不懷疑」。

勒布雷表示，這件作品製作極為精細，是出自於羅丹專注於製作少量雕塑的時期。他說，羅丹會與助手合作，助手負責初步工作，他再進行最後的雕刻。

據勒布雷的說法，這件雕塑創作於羅丹職業生涯的巔峰時期，在此之後，隨著名聲日益遠播，他在20世紀初創作了大量的作品。羅丹去世後，將作品贈給巴黎的羅丹美術館（Musée Rodin），並授權該館繼續製作青銅雕塑。

勒布雷表示，雖然每年都有許多羅丹的青銅雕塑在拍賣會上成交，但大理石雕塑卻極為罕見。他說，羅丹的大理石雕塑多由羅丹美術館或世界各地大型博物館所收藏。

他說，私人收藏的大理石雕塑十分罕見，這件作品在如此長時間後重新現身，彷彿具有一種「魔力」。

拍賣公司透露，在一場激烈的競標中，最終由來自美國西岸的一位年輕銀行家得標。