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全世界最高3D列印建築高近100英尺 落腳瑞士山區村莊

編譯周靜芝/即時報導
3D列印技術。路透
3D列印技術。路透

隨著3D列印建築技術的不斷進步與成本的降低，其應用範圍越來越廣，可望成為未來建築業的主流建造方式之一。最近建築師邁克·漢斯邁爾（Michael Hansmeyer）與蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）教授本傑明·迪倫伯格（Benjamin Dillenburger）攜手合作的團隊，將3D列印建築推向新的高度，打造出全球最高的3D列印建築：Tor Alva（在拉丁語中意為「白色之塔」）。

Tor Alva約十層樓高，內部可供行走，高度接近100英尺，矗立於瑞士東部山區人口僅11人的小村莊穆萊恩斯（Mulegns）。與傳統建築不同的是，這座造型優雅的圓塔幾乎完全由3D列印而成，僅在結構中加入少量加固的部分。

Tor Alva在設計時兼具功能與形式，在確保安全的同時，也重視美感；每個樓層的周邊設有32根獨立的螺旋形柱子。頂部的圓頂劇場，為這座建築增添了點睛之筆。

3D列印建築的後勤作業十分複雜，尤其是材料方面。在這個案例中，團隊開發出一種專為3D列印優化的混凝土，凝固迅速，既能支撐下一層結構，又能保持足夠濕度以與下一層黏合。

值得注意的是，與許多其他3D列印建築一樣，這座建築並非一次列印完成，關鍵建築組件被分開列印，之後再組裝成塔樓。根據「工程與科技」（Engineering and Technology）雜誌的報導，列印建築中所有柱子耗時五個月，隨後再將這些柱子從蘇黎世聯邦理工學院霍恩格伯格（Hönggerberg）校區運至薩沃寧（Savognin）組裝，最後才運抵穆萊恩斯進行最後施工。

漢斯邁爾指出，像Tor Alva這樣透過3D列印一層一層慢慢堆疊而成的建築，反而呈現出一種與自然相呼應的「有機感」；它不像傳統建築那般剛硬，更像是從土壤中自然生長出來的。

3D列印

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