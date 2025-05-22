我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財政部：明年起停止鑄造1分硬幣

快看世界／今日你應知道5件事

紐約客動起來 5/28至9/17到布萊恩公園上免費瑜伽

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約布萊恩公園。Image by MarkgCap from Pixabay
紐約布萊恩公園。Image by MarkgCap from Pixabay

紐約市人氣指數爆表的戶外瑜伽再度回歸，布萊恩公園日前宣布其備受歡迎的免費瑜伽課程將於5月28日至9月17日重新開課。這項健身活動已進入第22年，從最初草坪上幾塊瑜伽墊，發展成為紐約規模最大、續航力最高的社區健身活動之一，每節課常吸引逾1千名瑜伽愛好者參加。

美食旅遊網站Time Out報導，由30多位在地頂尖瑜伽教練帶領，每節課都提供全新的體驗，歡迎所有等級與年齡者參加；無論是經驗豐富的流動瑜伽（vinyasa）高手，或是剛接觸的初學者，都可以來這裡伸展身體、揮灑汗水，在曼哈頓繁華喧鬧的中城找到內心的平靜。

課程每周舉行兩次：周二上午10點在紐約公共圖書館後方的陽台、周三下午6點在大草坪。名額有限，需提前報名，先到先得，並記得帶瑜伽墊與飲水。現場不提供瑜伽墊，應該沒人想在硬邦邦的水泥地上練習，眼巴巴看著旁邊的人輕鬆完成倒立動作。

今年，熱門運動休閒品牌Halara首次成為該系列活動的冠名合作夥伴，為這場本已充滿正能量的活動增添一抹時尚氣息。部分課程將提供品牌贈品，活絡現場氣氛，讓參加者在運動時也能保持時尚造型。

布萊恩公園公司執行總監丹尼爾·比德曼（Daniel Biederman）在聲明中表示，看到草坪上擠滿練瑜伽者，總讓人感到無比開心，這項活動從最初的小團體，如今已發展成為社區傳統。

無論是想嘗試新的健身方式，還是只想找個藉口穿上那套新買的全套運動服，布萊恩公園瑜伽都是平日放鬆身心、練習平板式與鴿式的理想選擇。

尚氣 紐約市 曼哈頓

上一則

不想被塵蟎咬 交給這款紫外線床墊吸塵器

延伸閱讀

紐約客談╱校園霸凌 未必流血

紐約客談╱校園霸凌 未必流血
NBA／巴克利認為詹姆斯不是GOAT：歷史第7、排布萊恩後面

NBA／巴克利認為詹姆斯不是GOAT：歷史第7、排布萊恩後面
NBA／布朗森追上布萊恩末節飆分紀錄 賽後為泰托姆祈禱

NBA／布朗森追上布萊恩末節飆分紀錄 賽後為泰托姆祈禱
加州絕美瀑布 多數只能望景興歎

加州絕美瀑布 多數只能望景興歎

熱門新聞

6種生長快速的水果，非常適合容器種植，短短幾個月就能收成。（路透）

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

2025-05-19 14:05
冷凍蝦。Image by Rob from Pixabay

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

2025-05-19 09:14
麵包。Image by 🌼Christel🌼 from Pixabay

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

2025-05-16 09:48
在紐約甘迺迪機場，安檢人員對旅客行李做檢查。路透

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

2025-05-20 11:31
倉儲式賣場好市多（Costco）。（路透）

好市多粉絲推薦 這6項熱門商品別處不常見

2025-05-19 09:48
海外華人分享返鄉必做八件事。圖為上海市長寧區愚園路街頭。示意圖，非新聞當事者。 (中新社)

全身檢查、配眼鏡...海外華人返鄉必做清單 「這1事」最重要

2025-05-19 19:42

超人氣

更多 >
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病

搭機前2小時做這2件事 醫生：可避免旅途生病
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡
誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」
訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執

訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執