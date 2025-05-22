紐約客動起來 5/28至9/17到布萊恩公園上免費瑜伽

紐約布萊恩公園。Image by MarkgCap from Pixabay

紐約市 人氣指數爆表的戶外瑜伽再度回歸，布萊恩公園日前宣布其備受歡迎的免費瑜伽課程將於5月28日至9月17日重新開課。這項健身活動已進入第22年，從最初草坪上幾塊瑜伽墊，發展成為紐約規模最大、續航力最高的社區健身活動之一，每節課常吸引逾1千名瑜伽愛好者參加。

美食旅遊網站Time Out報導，由30多位在地頂尖瑜伽教練帶領，每節課都提供全新的體驗，歡迎所有等級與年齡者參加；無論是經驗豐富的流動瑜伽（vinyasa）高手，或是剛接觸的初學者，都可以來這裡伸展身體、揮灑汗水，在曼哈頓 繁華喧鬧的中城找到內心的平靜。

課程每周舉行兩次：周二上午10點在紐約公共圖書館後方的陽台、周三下午6點在大草坪。名額有限，需提前報名，先到先得，並記得帶瑜伽墊與飲水。現場不提供瑜伽墊，應該沒人想在硬邦邦的水泥地上練習，眼巴巴看著旁邊的人輕鬆完成倒立動作。

今年，熱門運動休閒品牌Halara首次成為該系列活動的冠名合作夥伴，為這場本已充滿正能量的活動增添一抹時尚氣 息。部分課程將提供品牌贈品，活絡現場氣氛，讓參加者在運動時也能保持時尚造型。

布萊恩公園公司執行總監丹尼爾·比德曼（Daniel Biederman）在聲明中表示，看到草坪上擠滿練瑜伽者，總讓人感到無比開心，這項活動從最初的小團體，如今已發展成為社區傳統。

無論是想嘗試新的健身方式，還是只想找個藉口穿上那套新買的全套運動服，布萊恩公園瑜伽都是平日放鬆身心、練習平板式與鴿式的理想選擇。