萊特唯一摩天大樓建築 空置多時終於有新買家

奧克拉荷馬州巴特爾斯維爾（Bartlesville）的普萊斯大樓（Price Tower，圖）是美國建築大師法蘭克·萊特（Frank Lloyd Wright）唯一設計的摩天大樓。美聯社

奧克拉荷馬州 巴特爾斯維爾（Bartlesville）的普萊斯大樓（Price Tower）是美國建築大師法蘭克·萊特（Frank Lloyd Wright）唯一設計的摩天大樓，近年來卻不斷捲入法律糾紛與爭議。如今，這座歷史悠久的建築終於有了新主人，邁入新的起點。

安邸（AD）雜誌報導，5月5日，依奧克拉荷馬州破產法院裁決，該大樓以140萬元售予麥克法林（McFarlin）建築公司。買家包括曼哈頓建築公司前主管約翰·斯耐德（John Snyder）、他的女兒麥西·斯耐德-阿馬圖奇（Macy Snyder-Amatucci），她在奧克拉荷馬州和德州 參與過多個歷史建築修復項目；以及巴特爾斯維爾當地投資者戴爾·福雷斯特（Dale Forrest）。

這項交易代表一場持續經年、時有爭議的法律糾紛終於畫上句點。這棟19層、221英尺高的建築最初是作為H.C.普萊斯公司的辦公室與公寓。1981年該公司結束後，建築物被出售給Phillips石油 公司，當作倉儲空間。2000年，大樓被贈予新成立的非營利組織普萊斯大樓藝術中心。該中心設立了以萊特為主題的博物館，並開設精品旅館Inn at Price Tower，其中兩層樓改造成餐廳，其餘當作辦公室，但因維護成本高昂而陷入困境，最終負債累累。

2023年3月，普萊斯大樓以超低價10元售予由辛西雅·布蘭查德（Cynthia Blanchard）領導的私人投資集團Copper Tree。據當地媒體報導，作為低價交易的一部分，該公司同意承擔非營利組織的債務，並投入1000萬用於建築的修復。

消息曝光後引發爭議，部分社區人士擔憂普萊斯大樓轉為營利企業可能帶來的影響；另有人質疑成立僅一年的Copper Tree，是否具備修復歷史建築的專業能力。同時，布蘭查德與加密貨幣公司赫拉軟體（HeraSoft）的關聯也令人擔憂，該公司負責人是她的丈夫安森（Anthem）。媒體報導，Copper Tree在購得普萊斯大樓僅兩個月，安森在法庭上聲稱公司已陷財務困境。

儘管該投資集團承諾透過新項目（包括高級餐廳）振興該棟建築，但未見任何成效；相反地，外界估計其債務已膨脹至200萬元。

為維持大樓營運，Copper Tree據稱開始出售部分受保護的家具與文物。這些物品因2011年普萊斯大樓藝術中心捐贈給萊特基金會的永久使用權而受到保護。該保護建築設計完整性的地役權，禁止這些物品從現場移走，萊特基金會為此與Copper Tree對簿公堂。

最終，作為破產程序一部分，該建築走上拍賣一途。斯耐德表示，競標通知發給了900人，他們是唯一提出報價者。他說，他們要麼非常聰明，要麼太不聰明；但每晚入睡時，他都會想到那棟建築，「它太酷了，它真是獨一無二」。他女兒開玩笑說，她擔心如果沒能買下這棟建築，父親會五年內都鬱鬱寡歡。

新買家計畫在兩年內投入1000萬元，將這棟建築改造為集公寓與旅館的綜合開發項目，並恢復位於樓上的Copper Bar，將其打造成餐飲場所。

由於這棟建築已空置一年，麥克法林公司發現其損壞嚴重。去年12月建築遭斷電後抽水馬達故障，導致地下室淹水兩英尺深，上面樓層也有漏水情況。