隱身紐約州水牛城 這家博物館堪稱世界級

水牛城AKG美術館。圖取自水牛城AKG美術館網站首頁

對紐約州 居民來說，參觀偉大的博物館幾乎是必須的；但不一定非到紐約市 才能遇到世界級藝術博物館。事實上，在水牛城（Buffalo）就有一座可與該州任何博物館不相上下的AKG美術館，它擁有令人印象深刻的建築以及重量級藝術收藏，被視為紐約州最好的藝術博物館之一，也值得規畫一趟豐富的一日遊。

水牛城AKG美術館曾被稱為歐布萊-諾克斯美術館（Albright-Knox Art Gallery），於1905年開幕，在2019年11月閉館整修，並於2023年5月重新對外開放。

改建後的美術館空間更寬闊，由日本建築師重松象平（Shohei Shigematu）操刀的三層樓新館，圍繞著玻璃帷幕牆，並以一座透明橋樑與舊館相連。這讓該館展覽空間增加一倍，達到5萬平方英尺，展示的永久收藏，每年都會更新，展出超過400件藝術品。

在擴建之前，AKG美術館一次只能展出200件作品，這僅佔其收藏的百分之三。

比起許多其他博物館，AKG在收藏當代藝術家作品上起步更早，例如，它是率先收藏抽象表現主義畫家傑克遜·波拉克（Jackson Pollock）、普普藝術開創者安迪·沃荷（Andy Warhol）與視覺藝術家馬克·布拉德福（Mark Bradford）等人作品的博物館之一。

該館其他收藏亮點包括抽象表現主義畫家羅伯特·馬哲威爾（Robert Motherwell）、美國藝術家賈斯柏·瓊斯（Jasper Johns）、畢卡索（Pablo Picasso）、芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo）等人的作品。此外，還有雕塑家尼克·凱夫（Nick Cave）、美國藝術家托尼·康拉德（Tony Conrad）和柯瑞 ·亞肯格（Cory Arcangel）等當代藝術家作品。

一點藝術、一點食物、一點飲料，這就是遊覽水牛城的完美一天。在參觀完美術館後，可去水牛城歷史最悠久的酒吧Ulrich's 1868 Tavern逛逛，那裡有美味的食物與自釀的啤酒；如果想度過一個完整周末，市中心的希爾頓花園酒店（The Hilton Garden Inn）也是不錯的選擇。