龐畢度中心9月將整修關閉5年 館藏區已先熄燈

巴黎地標龐畢度中心（Center Pompidou）。Image by Iris from Pixabay

上個周末，遊客與法國民眾擠滿了巴黎地標龐畢度中心（Center Pompidou），趕在為期五年的關閉大整修前，把握最後機會一睹其著名的藝術收藏。

導遊艾佛琳（Elisa Hervelin）感嘆說，五年實在太長了。她身邊的人們正對著館內的眾多永久收藏品拍照留念，其中包括達利（Salvador Dali）和馬蒂斯（Henri Matisse）的繪畫以及杜象（Marcel Duchamp）的雕塑。

這座有48年歷史的多元文化中心四樓和五樓展出的2000件藏品從3月10日起陸續被搬走，暫時存放在法國各地博物館以及巡迴其他國家展出，同時這座以多彩繽紛的外露管道與通風口而聞名的建築將進行長時間的大幅整修。

龐畢度中心早先宣布，永久收藏區熄燈後，特展區將持續展至今年9月22日全面關閉為止，該中心還包括一個龐大的圖書館和音樂研究單位；耗資2.62億歐元（2.84億美元）的翻新工程包括清除建築物內的石棉。

龐畢度中心在3月7日至10日免費對外開放，許多人利用此一最後機會參觀該建築、欣賞館藏藝術品以及為此舉辦的工作坊、表演和音樂活動。

有些人是該中心常客，有些則是第一次親睹美術館收藏。11歲的法國女孩艾麗莎（Alyssa）和爺爺一起來參觀，她說她想「真實地」觀賞荷蘭藝術家蒙德里安（Piet Mondrian）的抽象畫，她在學校的美術課曾看過這些畫作。

來自巴西 的25歲古拉特（Paula Goulart）承認，她主要是為了從該中心的高層眺望巴黎天際線的壯麗景色。她的葡萄牙朋友佛拉卡（Luisa Fraga）則是博物館常客，想在藝術品搬走前盡可能地多欣賞它們。

中國遊客鄒玉潔（Yujie Zou，音譯）將龐畢度中心視為歐洲之旅的重要一站。她說，她喜歡馬蒂斯，這是她在學校認識的第一位畫家。

龐畢度中心去年有320萬名參觀者，是巴黎最受歡迎的博物館之一，參觀人次僅次於羅浮宮 與奧賽美術館。

龐畢度中心於1977年開幕，以1969至1974年間的法國總統龐畢度 (Georges Pompidou) 命名。這項翻新工程將持續至2030年。

艾佛琳說，她很傷心，過去14年她一直帶領遊客參觀這座博物館，8日是她在館藏區封閉前的最後一次導覽。酷愛藝術史的她表示，把藝術品放在其他地方，這裡將永遠不一樣了。

21歲的藝術系學生柏納德（Amelie Bernard）對將面對的「損失」感同身受。她說，兩年來，她每個月都會來這裡兩次，在這裡培養了對當代藝術的觀察力，並拓展了相關知識。

柏納德說，雖然她充分利用了這段時間，但還是有點遺憾。不過，她也樂觀地表示，這會迫使她去參觀其他博物館，「我真的需要這樣」。