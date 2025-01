英國發行歐威爾紀念幣 刻上「老大哥在看著你」

英國將發行紀念幣,紀念小說名著「1984」(Nineteen Eighty-four)作家奧威爾(George Orwell)逝世75周年;紀念幣上面刻有眼睛圖案,另有「老大哥在看著你」字樣,15日起發售。美聯社

這枚紀念幣面值2英鎊,相當於2.4美元,硬幣上畫著一個看似眼睛、實則是相機鏡頭的圖案,硬幣邊緣並刻有奧威爾這一部反烏托邦小說名言:「有真理,也有謊言。 」(There was truth and there was untruth.)

負責設計的鑄幣藝術家格雷(Henry Gray)表示,極權主義(totalitarianism)是設計核心;手機和攝像頭在家裡隨處可見,而且可通過手機收聽廣告,所以人們很清楚自己是如何被調查,這就是「1984」所講述的內容。

格雷又說,這就是為什麼設計中的眼睛並非真的眼睛。沒有類似睫毛的東西,他希望是單眼的,就像相機鏡頭始終盯著你,一眨也不眨。

小說「1984」以虛構的未來世界為背景,講述公務員溫斯頓史密斯(Winston Smith)對極權政府及其領袖老大哥的秘密反抗。

奧威爾也創作政治寓言小說「動物農莊」(Animal Farm)。他1950年1月21日在倫敦一家醫院去世,享年46歲,那時是「1984」出版幾個月後。

英國皇家 鑄幣廠(Royal Mint)表示,這枚紀念幣預訂15日發售,每枚起售價17.5英鎊。

先前另有其他文學界人士被印在2英鎊硬幣上,包括莎士比亞(William Shakespeare)、珍·奧斯汀(Jane Austen)和托爾金(J.R.R. Tolkien)。