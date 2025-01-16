我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐參議員空缺由佛州檢察長穆迪遞補

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

英國發行歐威爾紀念幣 刻上「老大哥在看著你」

編譯周芳苑／即時報導
英國將發行紀念幣，紀念小說名著「1984」(Nineteen Eighty-four)作家奧威爾(George Orwell)逝世75周年；紀念幣上面刻有眼睛圖案，另有「老大哥在看著你」字樣，15日起發售。美聯社
英國將發行紀念幣，紀念小說名著「1984」(Nineteen Eighty-four)作家奧威爾(George Orwell)逝世75周年；紀念幣上面刻有眼睛圖案，另有「老大哥在看著你」字樣，15日起發售。美聯社

英國將發行紀念幣，紀念小說名著「1984」(Nineteen Eighty-four)作家奧威爾(George Orwell)逝世75周年；紀念幣上面刻有眼睛圖案，另有「老大哥在看著你」字樣，15日起發售。

這枚紀念幣面值2英鎊，相當於2.4美元，硬幣上畫著一個看似眼睛、實則是相機鏡頭的圖案，硬幣邊緣並刻有奧威爾這一部反烏托邦小說名言：「有真理，也有謊言。 」(There was truth and there was untruth.)

負責設計的鑄幣藝術家格雷(Henry Gray)表示，極權主義(totalitarianism)是設計核心；手機和攝像頭在家裡隨處可見，而且可通過手機收聽廣告，所以人們很清楚自己是如何被調查，這就是「1984」所講述的內容。

格雷又說，這就是為什麼設計中的眼睛並非真的眼睛。沒有類似睫毛的東西，他希望是單眼的，就像相機鏡頭始終盯著你，一眨也不眨。

小說「1984」以虛構的未來世界為背景，講述公務員溫斯頓史密斯(Winston Smith)對極權政府及其領袖老大哥的秘密反抗。

奧威爾也創作政治寓言小說「動物農莊」(Animal Farm)。他1950年1月21日在倫敦一家醫院去世，享年46歲，那時是「1984」出版幾個月後。

英國皇家鑄幣廠(Royal Mint)表示，這枚紀念幣預訂15日發售，每枚起售價17.5英鎊。

先前另有其他文學界人士被印在2英鎊硬幣上，包括莎士比亞(William Shakespeare)、珍·奧斯汀(Jane Austen)和托爾金(J.R.R. Tolkien)。

皇家

上一則

防範不時之需 家中備好這些急難救助包

下一則

3條新闢路線 改寫2025年墨西哥公路之旅

延伸閱讀

英最新解密：女王被蒙鼓裡 不知宮中曾有蘇聯間諜

英最新解密：女王被蒙鼓裡 不知宮中曾有蘇聯間諜
「睡魔」作者 英國暢銷作家尼爾蓋曼再爆性侵醜聞

「睡魔」作者 英國暢銷作家尼爾蓋曼再爆性侵醜聞
英環團怨全球升1.5°C 達爾文墓遭噴漆「1.5已死」

英環團怨全球升1.5°C 達爾文墓遭噴漆「1.5已死」
5中國學生疑刺探軍情 密西根大學中斷與上海交大合作

5中國學生疑刺探軍情 密西根大學中斷與上海交大合作

熱門新聞

好市多（Costco）門市。(歐新社)

好市多海鮮 美食達人：這5種不值得買

2025-01-14 09:52
示意圖。Image by Edar from Pixabay

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

2025-01-15 09:18
蒜頭、洋蔥。Image by Monika from Pixabay

這5種蔬菜 食品科學家：別放進冰箱

2025-01-14 10:28
美國人認為公共場合大聲說話很不禮貌。示意圖，非新聞當事者。(路透)

在美不禮貌 華人卻不自覺的行為？在地人直指1習慣

2025-01-13 19:21
郵輪的陽台艙房。Image by Kai Sender from Pixabay

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

2025-01-13 09:08
美國的小費文化，讓許多消費者大感吃不消，現在旅館一種新的小費方式，更引起住宿者的憤怒。Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

2025-01-09 09:48

超人氣

更多 >
四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人

四生肖轉運之門敞開 屬龍邂逅真愛、他將遇人生貴人
從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密

從食材到擺設藏玄機 吃到飽餐廳不想讓顧客知道的9個秘密
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
4生肖今年職場突飛猛進…虎升官加薪、馬人脈通錢脈、他們攀最高峰

4生肖今年職場突飛猛進…虎升官加薪、馬人脈通錢脈、他們攀最高峰
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」