英國發行歐威爾紀念幣 刻上「老大哥在看著你」

英國將發行紀念幣，紀念小說名著「1984」(Nineteen Eighty-four)作家奧威爾(George Orwell)逝世75周年；紀念幣上面刻有眼睛圖案，另有「老大哥在看著你」字樣，15日起發售。美聯社

英國將發行紀念幣，紀念小說名著「1984」(Nineteen Eighty-four)作家奧威爾(George Orwell)逝世75周年；紀念幣上面刻有眼睛圖案，另有「老大哥在看著你」字樣，15日起發售。

這枚紀念幣面值2英鎊，相當於2.4美元，硬幣上畫著一個看似眼睛、實則是相機鏡頭的圖案，硬幣邊緣並刻有奧威爾這一部反烏托邦小說名言：「有真理，也有謊言。 」(There was truth and there was untruth.)

負責設計的鑄幣藝術家格雷(Henry Gray)表示，極權主義(totalitarianism)是設計核心；手機和攝像頭在家裡隨處可見，而且可通過手機收聽廣告，所以人們很清楚自己是如何被調查，這就是「1984」所講述的內容。

格雷又說，這就是為什麼設計中的眼睛並非真的眼睛。沒有類似睫毛的東西，他希望是單眼的，就像相機鏡頭始終盯著你，一眨也不眨。

小說「1984」以虛構的未來世界為背景，講述公務員溫斯頓史密斯(Winston Smith)對極權政府及其領袖老大哥的秘密反抗。

奧威爾也創作政治寓言小說「動物農莊」(Animal Farm)。他1950年1月21日在倫敦一家醫院去世，享年46歲，那時是「1984」出版幾個月後。

英國皇家 鑄幣廠(Royal Mint)表示，這枚紀念幣預訂15日發售，每枚起售價17.5英鎊。

先前另有其他文學界人士被印在2英鎊硬幣上，包括莎士比亞(William Shakespeare)、珍·奧斯汀(Jane Austen)和托爾金(J.R.R. Tolkien)。