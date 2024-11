羅浮宮與歐萊雅攜手 打造博物館「美麗之旅」

羅浮宮。Image by Eduardo Vila from Pixabay

羅浮宮與萊雅集團(L’Oréal)聯手打造新展覽路徑「美的盛典」(De Toutes Beautés!),展現美的本質,沿途展示108件藝術品,其中44件為重要作品,展覽將於11月13日向公眾開放。

訪客將踏入跨越1萬年歷史的時空旅程,探索希臘、伊拉克、義大利 等地的文化。

萊雅公司事務長布蘭卡·朱蒂(Blanca Juti)說:「從直立人(Homo erectus)一直到元宇宙(metaverse)時代,美對人類來說一直相當重要。因為我們甚至在乎自己的虛擬樣貌。」

「我們知道美既是個人的自我表現,也是對自己的照顧,帶來自信。美也展現你是誰,以及你想成為的樣子。但美也是社會性的,因為美是一種歸屬感。例如80年代的龐克文化,經常在眼睛周圍畫上眼線。有文化與反文化。」

新冠疫情 期間,對於什麼是生活不可或缺的一部分這一問題,有諸多辯論,朱蒂和萊雅執行長葉鴻慕(Nicolas Hieronimus)決定發起一項研究,專注探討什麼是美。

朱蒂說:「有個誤解是美是不重要的問題,認為是膚淺的。」她與葉鴻慕和當時新上任的羅浮宮館長勞倫斯·德卡爾(Laurence des Cars)共進午餐。

「我們當時在想,怎麼樣的形式會是不同的合作關係?」朱蒂解釋,他們想尋求一段能反映萊雅和羅浮宮傳統的合作,一個是全球最大的美妝公司,一個是全世界最受歡迎的博物館 。

在那次會議中,美之旅程的概念誕生了,合作計畫由萊雅贊助,羅浮宮的團隊和萊雅的藝術、文化與遺產總監戴菲娜·烏巴赫(Delphine Urbach)一同挑選要展示的作品,並且特意避開「蒙娜麗莎」等大眾已經相當熟悉的名作。

展覽證明藝術與美一樣,存在於每個文化和每個時代,其亮點之一是一個木製與象牙製的湯匙,形狀是一個游泳的人拖著鴨子,這件作品可追溯至西元前1390至1352年前,可能是當時用來舀取化妝品的祭品。

承載15世紀美學趨勢的作品是畢薩內洛(Pisanello)的「埃斯特家族小公主肖像」(Portrait of a Young Princess of the House of Este),約創作於1435年至1440年期間。

還有提香(Titian)的畫作「照鏡子的女人」(Woman With a Mirror),約創作於1515年。

如果每件藝術品都駐足觀賞一段時間,整個「美的盛典」旅程大約需要兩天才能完成,訪客可以使用應用程式的導覽功能,應用程式可透過QR code取得,在博物館外也能使用。「美的盛典」將展出至2027年3月。