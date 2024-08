知名黃色小鴨巡迴全美 8月紐約州現蹤

經常巡遊世界各地展出、由荷蘭藝術家霍夫曼(Florentijn Hofman)所創作的巨型藝術品黃色小鴨,這回來到紐約了。路透

經常巡遊世界各地展出、由荷蘭藝術家霍夫曼(Florentijn Hofman)所創作的巨型藝術品黃色小鴨,這回來到紐約了。

旅遊美食網站Time Out報導,這隻號稱「世界上最大的橡皮鴨」本月會在紐約州 的兩處地點現蹤。5呎3吋、約6層樓高的黃色小鴨,也被暱稱為「鴨媽媽」(Mama Duck),可放置在陸地或水上,正如它的發言人所稱,「世界就是它的浴缸」。周末如果想遠離城市,不妨規畫一趟賞鴨一日遊。

黃色小鴨在紐約的首次亮相,是8月2日至4日在長島 卡佛頓(Calverton)的Splish Splash水上樂園。錯過的民眾,可把握第二次機會,它將於8月16日至18日前往威斯特徹斯特郡(Westchester)拉依市(Rye)的一處遊樂園;這裡從曼哈頓驅車約45分鐘,或搭地鐵 再轉乘火車約一個半小時即可抵達。

深受大小朋友喜愛的黃色小鴨於2014年曾來到美國,首次在洛杉磯出現便引起轟動,目前正巡迴全美各地展出。接下來將前往奧克拉荷馬、維吉尼亞、喬治亞等州展出,雖然不會進入市區,若希望它前往造訪的民眾可上網站thebigduck.us填寫「Bring the Duck to Your City」申請表格,或許能夠如願。

活動官網說明稱,黃色小鴨的使命是將快樂與愛傳遞至所到之處,並溫柔地提醒人們享受戶外空間,並為子孫後代保護環境。

如果想在前往觀賞黃色小鴨時穿戴些與之搭配的服飾,官網有個Duck Gear專區,可買到小鴨耳環、寫著寫著「big duck energy」的T恤、「world's cutest duckling」的嬰兒連身衣、耳環、鑰匙圈、帽子等紀念商品。