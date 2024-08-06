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知名黃色小鴨巡迴全美 8月紐約州現蹤

編譯周靜芝 / 即時報導
經常巡遊世界各地展出、由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）所創作的巨型藝術品黃色小鴨，這回來到紐約了。路透
經常巡遊世界各地展出、由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）所創作的巨型藝術品黃色小鴨，這回來到紐約了。路透

經常巡遊世界各地展出、由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）所創作的巨型藝術品黃色小鴨，這回來到紐約了。

旅遊美食網站Time Out報導，這隻號稱「世界上最大的橡皮鴨」本月會在紐約州的兩處地點現蹤。5呎3吋、約6層樓高的黃色小鴨，也被暱稱為「鴨媽媽」（Mama Duck），可放置在陸地或水上，正如它的發言人所稱，「世界就是它的浴缸」。周末如果想遠離城市，不妨規畫一趟賞鴨一日遊。

黃色小鴨在紐約的首次亮相，是8月2日至4日在長島卡佛頓（Calverton）的Splish Splash水上樂園。錯過的民眾，可把握第二次機會，它將於8月16日至18日前往威斯特徹斯特郡（Westchester）拉依市（Rye）的一處遊樂園；這裡從曼哈頓驅車約45分鐘，或搭地鐵再轉乘火車約一個半小時即可抵達。

深受大小朋友喜愛的黃色小鴨於2014年曾來到美國，首次在洛杉磯出現便引起轟動，目前正巡迴全美各地展出。接下來將前往奧克拉荷馬、維吉尼亞、喬治亞等州展出，雖然不會進入市區，若希望它前往造訪的民眾可上網站thebigduck.us填寫「Bring the Duck to Your City」申請表格，或許能夠如願。

活動官網說明稱，黃色小鴨的使命是將快樂與愛傳遞至所到之處，並溫柔地提醒人們享受戶外空間，並為子孫後代保護環境。

如果想在前往觀賞黃色小鴨時穿戴些與之搭配的服飾，官網有個Duck Gear專區，可買到小鴨耳環、寫著寫著「big duck energy」的T恤、「world's cutest duckling」的嬰兒連身衣、耳環、鑰匙圈、帽子等紀念商品。

長島 地鐵 紐約州

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