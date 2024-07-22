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知音難尋 如何克服職場孤寂

編譯尤寶琪／即時報導
自美國公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)在2023年，將孤獨定義為一種流行病後，美國各地的雇主和員工，都開始努力克服職場孤寂的問題。美聯社
自美國公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)在2023年，將孤獨定義為一種流行病後，美國各地的雇主和員工，都開始努力克服職場孤寂的問題。美聯社

自美國公共衛生署長(Surgeon General)莫西(Vivek Murthy)在2023年，將孤獨定義為一種流行病後，美國各地的雇主和員工，都開始努力克服職場孤寂的問題。

孤寂的問題一直都存在，哈佛教授普特南(Robert Putnam)在25年前的著作「獨自打保齡」(Bowling Alone)一書中，就提到了這問題。領導力專家、「如何與(幾乎)任何人一起工作」(How to Work with (Almost) Anyone)一書作者麥可．邦吉．史戴尼爾(Michael Bungay Stanier)表示，遠距離工作只讓孤寂的問題更嚴重。

「人們渴望被看見和被聽到，」史戴尼爾指出，但在視訊通話會把人簡化成「方形小頭像」，且團隊通常一上線就直接開始工作，而不會像在現實會議室裡，會進行一些自然且非正式的互動，而且討論職場缺乏友誼的情況並不容易，「因為這種坦白感覺有點丟臉」。

耶魯大學(Yale University)知名課程「幸福的科學」(The Science of Well-Being)創辦人、心理學教授蘿莉．桑托斯(Laurie Santos)指出，這話題儘管很尷尬，但卻是值得進行的話題。

桑托斯在今年稍早舉行的大型互動科技與藝術盛會South by Southwest(SXSW)的演講中引用了一項研究，指出職場友誼和歸屬感，對員工幸福感和公司的成功至關重要。

其實有一些大公司，早在新冠肺炎疫情爆發前，就開始加倍關注員工的健康，但通常是聚焦於身體健康，像是在辦公大樓增設健身房，或在餐廳提供更健康的食物。

如今，有更多的雇主在照顧員工健康上變得更有心，並實際開始尋找能真正提升健康和福祉的方法，像是從新思考人際關係與空間的關係，增加能讓員工互動、偶遇的空間，或是建立群組與活動，幫助員工找到志趣相投的朋友；另外還有公司在疫情期間，提供線上聚會，讓員工感受到彼此間的聯繫，同時認識更多同事。

疫情 耶魯大學 新冠肺炎

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