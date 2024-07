碧昂絲專輯 帶動牛仔褲熱潮 Levi's 大受惠

流行天后碧昂絲(Beyoncé)今年年初推出新專輯「Cowboy Carter」。美聯社

流行天后碧昂絲 (Beyoncé)今年年初推出新專輯「Cowboy Carter」其中一首單曲「Levii's Jeans」,免費幫牛仔褲品牌「李維斯」(Levi Strauss,簡稱Levi's)打廣告,果然帶動牛仔褲的銷售扶搖直上,讓業者笑得合不攏嘴。

根據CNBC報導,碧昂絲新專輯有歌詞寫道:「denim on denim, on denim, on denim.」於是粉絲追隨碧昂絲腳步,紛紛採購「李維斯」牛仔裝,成為今夏最流行的時尚單品。

創業171年、總部位於加州 的「李維斯」原以「501」系列牛仔褲起家,但為配合消費者需求,陸續推出襯衫、裙子與連身裙等多種牛仔裝,執行長賈斯(Michelle Gass)直言:「西式服裝愈來愈受歡迎,已突破歷史紀錄。」

賈斯還透露最近一個季度,牛仔裙、連身褲和連身裙銷量至少增加一倍;西式襯衫銷售也大幅上揚,尤其是女裝襯衫,顯示「李維斯」推出的全身牛仔裝策略大獲成功。

賈斯在CNBC「Mad Money」節目坦承,該公司製造牛仔裙和連身裙時間尚屬短暫,但發現「這些單品出現爆炸式增長」,並強調:「沒錯,我們的新重點就是繼續推出自家牛仔褲,同時全身服裝都用丹寧布。」

報導指出,這波牛仔裝熱潮也帶動一波股價行情,「李維斯」今年以來股價上漲18%,還有牛仔品牌「Wrangler」與「Lee」的母公司「Kontoor Brands」股價今年以來也上漲5%。

不過「李維斯」公布第二財季營收為14億4000萬元,略低於LSEG分析師預估的14億5000萬元。富國銀行(Wells Fargo)分析師布魯喬(Ike Boruchow)表示,「李維斯」身為「當前最熱的多頭股市之一」,第二季度財報表現「根本不夠好」。

