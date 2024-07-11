我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登堅持選到底 民主黨金主示警競選經費將告罄

6月CPI放緩至3.0 低於預期 聯準會降息時機更近了

碧昂絲專輯 帶動牛仔褲熱潮 Levi's 大受惠

編譯俞仲慈／即時報導
流行天后碧昂絲(Beyoncé)今年年初推出新專輯「Cowboy Carter」。美聯社
流行天后碧昂絲(Beyoncé)今年年初推出新專輯「Cowboy Carter」。美聯社

流行天后碧昂絲(Beyoncé)今年年初推出新專輯「Cowboy Carter」其中一首單曲「Levii's Jeans」，免費幫牛仔褲品牌「李維斯」(Levi Strauss，簡稱Levi's)打廣告，果然帶動牛仔褲的銷售扶搖直上，讓業者笑得合不攏嘴。

根據CNBC報導，碧昂絲新專輯有歌詞寫道：「denim on denim, on denim, on denim.」於是粉絲追隨碧昂絲腳步，紛紛採購「李維斯」牛仔裝，成為今夏最流行的時尚單品。

創業171年、總部位於加州的「李維斯」原以「501」系列牛仔褲起家，但為配合消費者需求，陸續推出襯衫、裙子與連身裙等多種牛仔裝，執行長賈斯(Michelle Gass)直言：「西式服裝愈來愈受歡迎，已突破歷史紀錄。」

賈斯還透露最近一個季度，牛仔裙、連身褲和連身裙銷量至少增加一倍；西式襯衫銷售也大幅上揚，尤其是女裝襯衫，顯示「李維斯」推出的全身牛仔裝策略大獲成功。

賈斯在CNBC「Mad Money」節目坦承，該公司製造牛仔裙和連身裙時間尚屬短暫，但發現「這些單品出現爆炸式增長」，並強調：「沒錯，我們的新重點就是繼續推出自家牛仔褲，同時全身服裝都用丹寧布。」

報導指出，這波牛仔裝熱潮也帶動一波股價行情，「李維斯」今年以來股價上漲18%，還有牛仔品牌「Wrangler」與「Lee」的母公司「Kontoor Brands」股價今年以來也上漲5%。

不過「李維斯」公布第二財季營收為14億4000萬元，略低於LSEG分析師預估的14億5000萬元。富國銀行(Wells Fargo)分析師布魯喬(Ike Boruchow)表示，「李維斯」身為「當前最熱的多頭股市之一」，第二季度財報表現「根本不夠好」。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

碧昂絲 加州

上一則

營收僅為好市多一半 山姆俱樂部要用這種方法趕上

延伸閱讀

金曲35／獲最佳台語專輯 女歌手致詞突提天安門事件 中網炸鍋

金曲35／獲最佳台語專輯 女歌手致詞突提天安門事件 中網炸鍋
西部風再起 碧昂絲加持Levi's 分析師對股價樂觀

西部風再起 碧昂絲加持Levi's 分析師對股價樂觀
愛馬仕「柏金包」搶翻天 成本1000元 轉賣可翻20倍

愛馬仕「柏金包」搶翻天 成本1000元 轉賣可翻20倍
南加豪宅逾2億元成交 創新高

南加豪宅逾2億元成交 創新高

熱門新聞

微波爐。Photo by Erik Mclean on Unsplash

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

2024-07-05 09:35
麥當勞將每星期五命名為「免費薯條日」（Free Fries Friday）。路透

麥當勞星期五送免費薯條到年底 限用手機應用程式訂餐

2024-07-03 13:28
特斯拉(Tesla)電動車Model 3。路透

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

2024-07-05 10:08
示意圖。Image by Нарина from Pixabay

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

2024-07-02 11:25
示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

最快樂的人常講這三句話

2024-07-01 13:22
郵輪上有陽台的艙房。Image by Carolyn_Schmidt from Pixabay

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

2024-07-09 11:25

超人氣

更多 >
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利
12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了