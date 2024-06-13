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為何螢火蟲只在夏天看得到？

編譯俞仲慈／即時報導
許多人都以為螢火蟲是夏天才會出現的昆蟲，其實不然，螢火蟲是一年四季生長的昆蟲，只不過多半在春、夏季出現，而且只有成蟲才會閃閃發亮，成為人類目光追逐的焦點。美聯社
許多人都以為螢火蟲是夏天才會出現的昆蟲，其實不然，螢火蟲是一年四季生長的昆蟲，只不過多半在春、夏季出現，而且只有成蟲才會閃閃發亮，成為人類目光追逐的焦點。美聯社

許多人都以為螢火蟲是夏天才會出現的昆蟲，其實不然，螢火蟲是一年四季生長的昆蟲，只不過多半在春、夏季出現，而且只有成蟲才會閃閃發亮，成為人類目光追逐的焦點。

俄勒岡州無脊椎動物保育協會「瑟爾西斯協會」(Xerces Society)資深保育專家法倫(Candace Fallon)法倫指出：「一想到螢火蟲，大家以為牠們是只活躍於夏季的昆蟲，但其實全年四季都有，只是我們沒注意或沒看而已。」

原來在夏季現身的螢火蟲處於成蟲階段，而且時間短暫，因為螢火蟲一生絕大多數時間棲息於地下，美國南部螢火蟲成蟲約莫三、四、五月出現，若北方的螢火蟲，則延後至六、七月出現。

「沉默火花：螢火蟲奇妙世界」(Silent Sparks: The Wondrous World of Fireflies)一書的作者莎拉·路易斯(Sara Lewis)表示：「螢火蟲飛來飛去非常吸引人，但最令人驚訝的是，夏天的螢火蟲正處於生命周期的尾聲。」

根據統計，美國約有170種螢火蟲，成蟲在繁殖期會尋找潮濕土壤、苔蘚或植物根部產卵，由於蟲卵又小又軟、容易變乾，孵化成幼蟲約兩周時間，路易斯指出：「如果蟲卵在孵化期變乾，就會死掉。」

法倫表示，如針頭般大小的蟲卵孵化後，幼蟲會鑽入地下生活一至兩年，在成蟲羽化前也會經過短暫蟲蛹階段。

路易斯表示，成蟲出現地面就會專心繁殖、覓食生長，以蝸牛、蛞蝓與蚯蚓為食，用鋒利下巴向獵物注入麻痺性神經毒素：「螢火蟲幼蟲是極度貪婪的掠食者，非常兇猛。」

至於大家看到閃閃發光的螢火蟲其實是為求偶，法倫解釋道：「一般情況下，雄性飛來飛去、閃閃發光就是在找尋雌性，如果有雌性感興趣也會自己發光，再飛至雄性身上。」

由於螢火蟲整個生命周期極需水分滋養，若沒有足夠水分，很容易乾燥死亡，因此旱災是螢火蟲生存最大危機，還有光害與農藥濫用皆不利螢火蟲生存。

因此專家建議，民眾整理住家庭院有應善待螢火蟲，例如減少割草次數或讓草叢長更高，保留一處雜草給蟲卵、幼蟲、蛹和成蟲有個生存空間。

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