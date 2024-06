為何螢火蟲只在夏天看得到？

許多人都以為螢火蟲是夏天才會出現的昆蟲,其實不然,螢火蟲是一年四季生長的昆蟲,只不過多半在春、夏季出現,而且只有成蟲才會閃閃發亮,成為人類目光追逐的焦點。美聯社

俄勒岡州 無脊椎動物保育協會「瑟爾西斯協會」(Xerces Society)資深保育專家法倫(Candace Fallon)法倫指出:「一想到螢火蟲,大家以為牠們是只活躍於夏季的昆蟲,但其實全年四季都有,只是我們沒注意或沒看而已。」

原來在夏季現身的螢火蟲處於成蟲階段,而且時間短暫,因為螢火蟲一生絕大多數時間棲息於地下,美國南部螢火蟲成蟲約莫三、四、五月出現,若北方的螢火蟲,則延後至六、七月出現。

「沉默火花:螢火蟲奇妙世界」(Silent Sparks: The Wondrous World of Fireflies)一書的作者莎拉·路易斯(Sara Lewis)表示:「螢火蟲飛來飛去非常吸引人,但最令人驚訝的是,夏天的螢火蟲正處於生命周期的尾聲。」

根據統計,美國約有170種螢火蟲,成蟲在繁殖期會尋找潮濕土壤、苔蘚或植物根部產卵,由於蟲卵又小又軟、容易變乾,孵化成幼蟲約兩周時間,路易斯指出:「如果蟲卵在孵化期變乾,就會死掉。」

法倫表示,如針頭般大小的蟲卵孵化後,幼蟲會鑽入地下生活一至兩年,在成蟲羽化前也會經過短暫蟲蛹階段。

路易斯表示,成蟲出現地面就會專心繁殖、覓食生長,以蝸牛、蛞蝓與蚯蚓為食,用鋒利下巴向獵物注入麻痺性神經毒素:「螢火蟲幼蟲是極度貪婪的掠食者,非常兇猛。」

至於大家看到閃閃發光的螢火蟲其實是為求偶,法倫解釋道:「一般情況下,雄性飛來飛去、閃閃發光就是在找尋雌性,如果有雌性感興趣也會自己發光,再飛至雄性身上。」

由於螢火蟲整個生命周期極需水分滋養,若沒有足夠水分,很容易乾燥死亡,因此旱災是螢火蟲生存最大危機,還有光害與農藥濫用皆不利螢火蟲生存。

因此專家建議,民眾整理住家庭院有應善待螢火蟲,例如減少割草次數或讓草叢長更高,保留一處雜草給蟲卵、幼蟲、蛹和成蟲有個生存空間。

