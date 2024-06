獨立書店方興未已 全美去年新增200家

去年秋天艾琳·戴克(Erin Decker,右)和Tania Galiñanes(左)在佛州其士美開辦「白玫瑰書店」(White Rose Books & More)。美聯社

開書店 向來都不是賺錢的生意,不過隨著全國圖書禁令興起,加上疫情後追求新事業發展,全美掀起獨立書店開店潮,2023年新開書店超過200家。

佛羅里達州其士美(Kissimmee)中學圖書館 管理員艾琳·戴克(Erin Decker),三年前因為不滿該州圖書禁令以及擔心飯碗不保,於是和圖書館另一位同事萌生合夥開書店的想法:「我們決定開一家書店,確保學生們能夠買到被學校下架的書籍。」

去年秋天戴克在其士美開辦「白玫瑰書店」(White Rose Books & More),採用二戰納粹德國抵抗組織為店名,設有用黃色警告膠帶圍繞的專區,展售邁亞·柯巴貝(Maia Kabobe)「性別酷兒」(Gender Queer)、喬納森·艾維森(Jonathan Evison)「草坪男孩」(Lawn Boy)以及約翰·格林(John Green)「尋找阿拉斯加」(Looking for Alaska)等違禁書籍。

根據美聯社報導,儘管2023年圖書銷售遲緩,但美國書商協會(American Booksellers Association,ABA)統計,國內獨立書店比前一年增加200多家,共有2433家是2016年兩倍。

ABA執行長希爾(Allison Hill)指出:「獨立書店暴增後,終於有暢通且多元化的圖書管道。」並補充道:「有人開書店是為了回饋社區,有人則是單純喜歡閱讀。」

報導指出,堪薩斯州蕭尼(Shawnee)有一家新書店,是由15歲少年文生(Halley Vincent)管理,還有20多家新書店老闆是非裔 。

加州巴沙迪那(Pasadena)出現一家以已故非裔科幻小說家奧克塔維婭·巴特勒(Octavia Butler)命名的書店,定位為「社區一處享受咖啡、閱讀與放鬆並可發現世界各地藝術家獨創產品的空間。」