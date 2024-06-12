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獨立書店方興未已 全美去年新增200家

編譯俞仲慈／即時報導
去年秋天艾琳·戴克(Erin Decker，右)和Tania Galiñanes（左）在佛州其士美開辦「白玫瑰書店」(White Rose Books & More)。美聯社
去年秋天艾琳·戴克(Erin Decker，右)和Tania Galiñanes（左）在佛州其士美開辦「白玫瑰書店」(White Rose Books & More)。美聯社

書店向來都不是賺錢的生意，不過隨著全國圖書禁令興起，加上疫情後追求新事業發展，全美掀起獨立書店開店潮，2023年新開書店超過200家。

佛羅里達州其士美(Kissimmee)中學圖書館管理員艾琳·戴克(Erin Decker)，三年前因為不滿該州圖書禁令以及擔心飯碗不保，於是和圖書館另一位同事萌生合夥開書店的想法：「我們決定開一家書店，確保學生們能夠買到被學校下架的書籍。」

去年秋天戴克在其士美開辦「白玫瑰書店」(White Rose Books & More)，採用二戰納粹德國抵抗組織為店名，設有用黃色警告膠帶圍繞的專區，展售邁亞·柯巴貝(Maia Kabobe)「性別酷兒」(Gender Queer)、喬納森·艾維森(Jonathan Evison)「草坪男孩」(Lawn Boy)以及約翰·格林(John Green)「尋找阿拉斯加」(Looking for Alaska)等違禁書籍。

根據美聯社報導，儘管2023年圖書銷售遲緩，但美國書商協會(American Booksellers Association，ABA)統計，國內獨立書店比前一年增加200多家，共有2433家是2016年兩倍。

ABA執行長希爾(Allison Hill)指出：「獨立書店暴增後，終於有暢通且多元化的圖書管道。」並補充道：「有人開書店是為了回饋社區，有人則是單純喜歡閱讀。」

報導指出，堪薩斯州蕭尼(Shawnee)有一家新書店，是由15歲少年文生(Halley Vincent)管理，還有20多家新書店老闆是非裔

加州巴沙迪那(Pasadena)出現一家以已故非裔科幻小說家奧克塔維婭·巴特勒(Octavia Butler)命名的書店，定位為「社區一處享受咖啡、閱讀與放鬆並可發現世界各地藝術家獨創產品的空間。」

以青少年小說「戴上王冠」(You Should See Me In a Crown)獲獎的女作家莉亞·強生(Leah Johnson)因不滿圖書禁令與多元聲音受阻，去年在印第安納波利斯(Indianapolis)經營「喋喋不休書店」(Loudmouth Books)，不過她強調：「我不是夢想開書店，我不想成為任何人的老闆，但是看到需求，所以滿足需求而已。」

「白玫瑰書店」採用二戰納粹德國抵抗組織為店名，設有用黃色警告膠帶圍繞的專區。美聯...
「白玫瑰書店」採用二戰納粹德國抵抗組織為店名，設有用黃色警告膠帶圍繞的專區。美聯社

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